El PP hace que el Ayuntamiento de Calp repruebe a un diario comarcal por sus críticas

El grupo municipal popular de Calp, a través de su concejal Manuel Cabrera, presentó en el último pleno una moción para reprobar oficialmente al diario digital La Marina Plaza. Achacaba para ello a ese medio una especie de persecución al ejecutivo municipal por el simple hecho de ser del PP. En concreto, la moción aseguraba que «enseguida te das cuenta que su querencia al Partido Popular es cero». Y, aunque admitía el derecho de cada medio de comunicación a tener una línea editorial propia, se apresuraba a añadir que la manía del diario por perseguir al PP de Calp «provoca que sus noticias sobre esta ciudad sean tan tendenciosas que rayan en la mayoría de ocasiones la falta de ética profesional". Los populares acusan incluso a La Marina Plaza de realizar «fake news o noticias falsas sin ningún rubor ni profesionalidad contra la gestión del equipo de gobierno de Calp».

Para sustentar sus acusaciones, el PP aportaba dos de esas noticias supuestamente falsas. La primera no es una noticia, ya que se trata de un artículo de opinión en forma de «entrevista ficticia» (así la califica el texto) a la concejala popular –y alcaldable de esa fuerza política para las próximas elecciones–, Ana Sala, firmada por uno de los columnistas y colaboradores habituales de ese periódico, José Luis Luri. En un editorial, La Marina Plaza defiende que Luri "tiene, más allá de si sus planteamientos coinciden o no con la línea editorial de este periódico –que no tienen porqué–, todo el derecho del mundo a ejercer su derecho a la crítica contra la gestión de Ana Sala como concejala".

La segunda noticia falsa a la que se refiere la moción achaca a La Marina Plaza haber publicado que «Calp es un municipio hostil para las asociaciones de autocaravanas de España». Y asegura que tal noticia ha sido desmentida por la Asociación Española de Autocaravanas y Campers (ASESPA). Pero La Marina Plaza no publicó eso. Lo que dijo es que una de las principales asociaciones de autocaravanas españolas, la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), sí había declarado a Calp municipio hostil, tal y como consta en su página web.

Finalmente, la moción anuncia que el Ayuntamiento de Calp ha decidido trasladar esta reprobación a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), después de aseverar que la FAPE estipula en su código deontológico que «el periodista defenderá siempre el principio de la libertad de investigar y de difundir la información y la libertad del comentario y la crítica».

La Marina Plaza recuerda en su editorial de respuesta a la moción que "ha investigado y ha ejercido su derecho a la crítica sobre la gestión de cualquiera de los 33 gobiernos locales de la Marina Alta, no sólo el de Calp, sean del signo político que sea". Y añade: "por eso este periódico ha publicado sin ningún tipo de censura ni de cortapisa las opiniones de alcaldes, concejales y políticos de las 33 poblaciones de la Marina Alta sean del signo que sean. Y toda esta labor es la que ha permitido a La Marina Plaza ser el periódico digital más leído de esta comarca, con 324.432 visitas y 151.470 usuarios únicos sólo en el pasado mes de febrero. Por algo será".