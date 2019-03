Ximo Puig adelanta las elecciones valencianas al 28 de abril

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha decantado finalmente por adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las Generales del próximo 28 de abril. Puig ha convocado a su Consell este lunes a las 17 horas para anunciarles que ha tomado la decisión que venía barruntando desde hace meses pero que no se ha hecho efectiva hasta el último momento y se tomó en serio cuando Pedro Sánchez decidió convocar las nacionales. Previamente, a partir de las 11 horas, ha citado a la vicepresidenta Mónica Oltra para comunicarle su intención de disolver las Corts y convocar los comicios autonómicos. "En cuanto haya una decisión, seré la primera en saberlo", ha dicho la vicepresidenta.

En la reunión, Puig anunciará a sus consellers que disolverá las Corts este martes para lanzar la carrera electoral. La convocatoria la ha hecho el presidente con medio Consell en contra, la pata de Compromís, al considerar que es una medida electoralista y que puede sepultar el debate valenciano en el tsunami nacional.

Piensa al contrario el equipo de Puig que considera que si coinciden las elecciones autonómicas y generales se situará "el problema valenciano" de la infrafinanciación y la deuda en el debate nacional, además de que habrá una mayor movilización.

La convicatoria de Ximo Puig sin el consenso de Compromís ha roto el pacto de gobierno de 2015. De hecho, Puig no ha consultado con Mónica Oltra la decisión y la última vez que hablaron del tema fue el 15 de febrero. Oltra le mostró su oposición al no haber "motivos políticos" para un adelanto. El presidente tampoco ha consultado al Bloc, partido mayoritario en Compromís, aunque sí que ha tanteado a sus dirigentes el síndic del PSPV, Manolo Mata. La respuesta siempre fue un "no" al adelanto.

Con quien sí se ha reunido Puig es con Podemos, a quien elevó la consulta el pasado viernes. La formación morada se mostró a favor del adelanto al consideralo la "opción menos mala". Como al PSPV, en Podemos entienden que la marca nacional puede frenar su sangría que vaticinan las encuestas electorales.

Los que también se han mostrado públicamente favorables al adelanto han sido PP y Ciudadanos.