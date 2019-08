El agujero que el PP dejó en el IVF: 665 millones de euros "dilapidados en créditos partidistas"

Agujero: 665 millones de euros

Morosos: https://valenciaplaza.com/illueca-culpa-al-pp-de-dilapidar665-millones-en-el-ivf-para-reforzar-el-cordon-sanitario-en-torno-a-puig

35% de los clientes del Instituto Valenciano de Finanzas durante los gobiernos del PP, tenían incidencias por morosidad y ahora tan solo es del 2,5

Ese "conjunto de operaciones sin lógica económica que esquilmaron al instituto" se desglosa en los 192 millones perdidos en préstamos fallidos; 73 millones dilapidados en avales; y 400 derrochados en el "sumidero" la Sociedad de Garantías Recíprocas.

Los socialistas ponen como ejemplo un crédito concedido a las empresas de Arturo Torró, exalcalde de Gandia imputado en 2017 por prevaricación mientras estaba al frente de una empresa pública municipal. Según los datos del PSPV, se le concedieron préstamos por valor de 3,3 millones de euros de los cuales "tan solo se han recuperado 14.000 euros".

El portavoz socialista y el director del IVF "hablamos de 192 millones de euros de pérdidas solo en préstamos otorgados antes del cambio de gobierno; 73 millones dilapidados en avales y derivados financieros; 400 millones de euros derrochados a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, hoy recuperada. Un total de 665 millones de euros, más de 1% de la deuda valenciana en pérdidas".

Los socialistas critican el funcionamiento del ente durante el mandato del PP.

El reglamento que ajusta las normas del banco público se aprobó el pasado marzo, pese a que el instituto se creó en 1990.

"en el pasado, el IVF no explicitaba los criterios de elegibilidad de sus líneas de financiación, ni tenía definidos parámetros de riesgo establecidos 'ex ante' para descartar proyectos financieros viables, ni fijaba los tipos de interés de las operaciones mediante un criterio sistemático, coherente y comprensivo. Por desgracia, los criterios de selección de los proyectos de inversión no siempre se caracterizaron por los principios que inspiran la buena gestión pública."

El IVF suscribió 163 operaciones durante 2018 por un importe 64,3 millones, frente a los 34,1 del ejercicio precedente

Ahora, el instituto se enfoca en los créditos para favorecer la innovación en las empresas valencianas