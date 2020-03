Españoles atrapados en Perú: “Nuestro gobierno no hace nada por repatriarnos y aquí nos miran como apestados”

Del cumpleaños más feliz al más amargo en cuestión de días. Mar es una ginecóloga de Elda que eligió Perú como destino para celebrar su cincuenta aniversario. Había acudido con su pareja Carlos, terapeuta y jardinero, el 2 de marzo a un país que ya conocía por su pasado como voluntaria. La idea era soplar las velas el 11 de marzo y volverse en el vuelo del día 15, pero, a día de hoy, ellos y más de un centenar de españoles siguen atrapados en el país suramericano sin saber cuándo regresarán porque, asumen, el gobierno español se ha desentendido, lo que les ha llevado a promover una recogida de firmas que se aproximan a las dos mil.

La situación en el país andino por la crisis sanitaria derivada del coronavirus es similar a la que atraviesa toda Sudamérica. Con casi 150 infectados, Perú decretó el pasado lunes 16 el Estado de Emergencia, una medida extrema de un mínimo de 15 días que recuerda a la española: cierre de establecimientos que no desempeñen actividades básicas, prohibición de circular por la calle o el cierre de puestos fronterizos, lo que incluye los aeropuertos.

Un día antes de este decreto, Mar y Carlos tenían que haber cogido su vuelo directo de regreso a España, pero fue cancelado. Hubo reubicación de vuelos y el que les tocó pasaba por Miami (EEUU), por lo que debían solicitar visado de tránsito. De nuevo, la mala suerte se cebó con ellos: solicitaron los dos visados vía telemática pero el colapso de peticiones hizo que solo llegara a tiempo el de Mar, no el de Carlos. “Teníamos que decidir si volaba yo sola o me quedaba con mi pareja, y elegí lo segundo, me quedó con él para no separarnos”, explica a eldiario.es por teléfono.

Durante este trámite habían pasado 30 horas en un aeropuerto que esta médica ha calificado de “caos absoluto”. “Estaba sitiado por la Policía y el Ejército y estuvimos todo este tiempo sin comida y sin bebida porque se agotaron las máquinas, sin poder ir al baño, sin nada…”. Ante la tensión que se vivía en el aeródromo, optaron por volver a Lima con la intención de recibir asistencia del consulado español, pero se encontraron con las puertas cerradas.

El Estado de Emergencia ha llevado también al cierre del Consulado General de Lima durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia. Los españoles que lo necesiten pueden llamar a un número de teléfono o enviar un mail a un correo -que, denuncian, casi nunca contesta-, como informa el Ministerio de Exteriores, cuya web recomienda a los turistas y residentes españoles en Perú “que permanezcan donde se encuentren sin salir (estando los hoteles obligados a abrir durante este período)”.

“La realidad es que están echando a los españoles y a los europeos de los hoteles por miedo al contagio”, señala Mar. “Vayas donde vayas nos miran como apestados”, añade. Esta pareja se encuentra actualmente alojada en un apartamento habitual para estudiantes, los cuales, con el coronavirus, han optado por marcharse. “Tenemos que darle las gracias al dueño de los apartamentos que no nos ha querido echar a la calle, pues nos consta que ha pasado con otros europeos”, explica.

Conforme pasan las horas, la situación se complica. “Nos estamos quedando sin dinero y los bancos están cerrados”, avanza. Esperan encontrar sucursales abiertas donde hacer el cambio de moneda y poder comprar comida “para aguantar unos días”.

Mar y Carlos en el aeropuerto.

Repatriación pendiente

La esperanza a la que se aferra este grupo de españoles pasa por el cumplimento del Real Decreto promovido por el gobierno de Perú que permitiría la repatriación urgente de españoles. Según Mar y Carlos, su cumplimiento y ejecución depende de la respuesta afirmativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aún pendiente.

“La única respuesta que hemos obtenido del consulado es que la repatriación podría realizarse en un plazo de cinco a siete días”. Una semana, en el mejor de los casos, para que esta pareja vuelva a casa y se reencuentre con sus hijos. Los de Mar, de 17 y 21 años, están solos siendo asistidos por familiares.

“Paciencia y colaboración”

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha apelado este miércoles en rueda de prensa a la “paciencia, colaboración y responsabilidad" de los turistas en un comunicado de prensa en el que ha reiterado que “no va a haber ningún español que se quede atrás." Tal y como ha indicado González Laya, “el Gobierno de España acompañará a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas españoles en el exterior. Pido calma y responsabilidad. Son miles de personas las que se están poniendo en contacto con nosotros. Os daremos a todos una respuesta.”

La responsable de Exteriores ha insistido que los turistas españoles que se encuentran en el exterior “y quieren regresar a España” se deben poner en contacto con sus agencias de viaje, compañías aéreas y proveedores de transporte para agilizar su vuelta lo antes posible. “Les ha emplazado además a comunicar los detalles de su situación a las Embajadas y Consulados de España más cercanos a su ubicación y cuyos teléfonos permanecen operativos las 24 horas del día”, indica el comunicado.

La Ministra ha informado asimismo desde La Moncloa que la red del servicio exterior español “está volcada en apoyar a todos los ciudadanos que lo necesiten para asegurarse que encuentran la forma de volver a España, prestando especial atención a los más vulnerables”. Para ello, las más de 200 Embajadas y Consulados españoles en el mundo “mantienen un estrecho contacto con la comunidad española informándoles de todas las posibilidades que tienen para regresar a España a la vez que trabajan con las autoridades locales de cada país para cerciorarse que faciliten la salida de los españoles”.