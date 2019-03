La auditoría sobre el hospital privatizado de Dénia concluye que fue un “traje a medida” para la concesionaria

“Este informe no se hizo para estar guardado un cajón. Ya le advertimos a la Conselleria de Sanidad de que si ella no lo hacía público en dos semanas lo haríamos nosotros”, pese a que el informe se encuentra en manos de la Conselleria desde el pasado 8 de enero. A pesar de que las conclusiones de la auditoría son demoledoras para la concesionaria Marina Salud, el departamento de Ana Barceló no lo ha publicitado ni lo ha remitido a les Corts Valencianes, que en su día aprobó realizarlo por unanimidad de todas las fuerzas políticas.



Lo que ya no se sabe es si la Conselleria ha utilizado la auditoría como un arma de fuerza en la negociación que mantiene con los socios de Marina Salud para lograr la reversión del departamento de la Marina Alta. Si lo ha hecho, Barceló y su equipo tampoco lo han contado. Esta actitud ahonda en el divorcio entre la Conselleria y la propia plataforma, que lamenta que el cambio político que tuvo lugar en 2015 apenas haya servido para mejorar la asistencia sanitaria en la Marina Alta que había dejado en herencia el PP, más allá de las vagas promesas sobre la reversión que aún no se han cumplido.

La auditoría, que fue aprobada por les Corts a propuesta de Podemos, ha sido confeccionada por representantes de todos los grupos políticos de la cámara autonómica, si bien PP y Ciudadanos fueron los únicos que votaron contra el resultado final, lo que da una pista sobre su actitud sobre este modelo privatizado si alcanzan el poder en València tras las elecciones del 28 de abril. También participaron en el análisis un representante de la Plataforma, de los ayuntamientos de la comarca, del Comité de Empresa y de la Junta de Personal, así como funcionarios de la Generalitat.

Los diez grandes problemas de Marina Salud

Entrando en materia, las conclusiones del análisis, para el que se invirtieron 14 meses de trabajo, ponen en tela de juicio todo el modelo de sanidad privatizada de la Marina Alta desde sus cimientos. Cuestiona cómo se hizo la adjudicación a la concesionaria, la pésima asistencia sanitaria, los costes extraordinarios que el sistema ha acarreado para las arcas públicas, los incumplimientos de Marina Salud a la hora de construir las dotaciones sanitarias, el colapso de algunos departamentos, la injusta situación de los trabajadores o el hecho de que se haya vivido una judicialización de la sanidad. Algunos de estos males son comunes a todas las áreas privatizadas –también se han hecho auditorías en los otros tres hospitales bajo concesión, los de Torrevieja, Elx-Crevillent y Manises–; otros afectaron y aún afectan de forma muy concreta a la Marina Alta.