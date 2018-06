Las diputadas de izquierdas en la comisión de Igualdad, hartas del 'mansplaining'

Las diputadas de la comisión de Igualdad están hartas. Representantes de PSPV, Podemos y Compromís denuncian que sus compañeros del PP interrumpen constantemente y no se toman en serio la labor de trabajo de la comisión. A raíz de un incidente en la última sesión, las diputadas han levantado la voz para señalar algunos comportamientos que se dan en la sala. Rosa Falastín, Cristina Cabedo y Maria Josep Ortega condicen en que los parlamentarios del PP las increpan constantemente, las cuestionan, o impiden que se debata con normalidad.

"Cuando una de nosotras interviene, nos dicen por bajo que si no sabemos lo que decimos, que si qué barbaridad estamos diciendo...", comenta la diputada socialista, en referencia a las intervenciones en las que se habla de sistema patriarcal. "Se lo toman a cachondeo y son faltas de respeto contínuas", considera la parlamentaria, que recuerda, "no queremos que se nos trate como seres frágiles en los debates", lo cual no debería implicar faltas de respeto.

La representante de Compromís en esta comisión, Maria Josep Ortega, considera que los diputados de derechas no están demasiado ubicados en las políticas de Igualdad. En la comisión, que es una autocrítica al sistema constante, se toman conceptos como machismo, sistema patriarcal o androcentrismo como un insulto y un ataque personal. Entonces, saltan a la defensiva, explica Ortega. "Tienen actitudes muy paternalistas y parece que consideren que las políticas de género no hacen falta", considera, al tiempo que asegura que "el diálogo es nulo" en las cuestiones de igualdad. No obstante, recuerda que en el grupo de trabajo han llegado a acuerdos de mínimos, como el que ha dado origen al pacto valenciano contra la violencia machista, suscrito por organismos públicos, privados, asociaciones y medios de comunicación.

La representante de Podem en la comisión Cristina Cabedo narra las mismas actitudes que su compañera del PSPV. "Se pasan la comisión haciendo chistes, es un cachondeo y un desprecio a lo que significan las políticas de igualdad", relata. "Hasta los letrados mantienen conversaciones por encima de las nuestras", critica. La parlamentaria señala que son los dos diputados, Juan Carlos Caballero y Juan de Dios Navarro, quienes interrumpen los debates. "Hay diputadas del PP muy sensatas que podrían hacer un buen trabajo en esta comisión", señala Cabedo, apelando a un posible cambio. "Si les cantamos las cuarenta a los hombres de nuestro partido, no nos vamos a callar con los del PP", coinciden las tres parlamentarias.

Hasta la presidenta de la mesa, Llum Quiñonero (Podem), corrobora la versión de las tres diputadas, señalando que los diputados populares "no se toman muy en serio los debates" y que "se sientan y se ríen, hablan por encima de las compañeras". "El PP está en una situación política difícil, tensa, y el feminismo le viene grande. No se sitúan. Un análisis político como el que hace el feminismo, en el que se habla de un mundo patriarcal no es un insulto, el patriarcado es un sistema y tenemos que ver cómo cambiarlo", explica Quiñonero. Las sesiones se realizan en una tensión permanente que se acrecenta teiendo en cuenta el momento de cambio tras el 8 de marzo.

Por parte de Ciudadanos, su representante Mercedes Ventura asegura no sentirse más molesta en esta comisión que en otras e igual de interrumpida por hombres que por mujeres, de izquierdas y de derechas. "En las Corts tenemos que trasladar que somos civilizados y comunicar en positivo", destaca Ventura, que califica de "bochornoso por ambas partes" el incidente de la comisión del martes que ha motivado el descontento.

En la última comisión de Igualdad se dieron varios momentos de tensión, que Podemos ha recopilado en este vídeo editado. Después de varias horas de debate, el diputado del PP Juan Carlos Caballero interrumpió a la diputada de Podem Cristina Cabedo, llevándole el reglamento para señalarle un artículo. La representante no recordaba en base a qué artículo apelar para matizar la intervención de otro parlamentario -algo habitual en todo debate- y el popular se levantó a señarlárselo, en un gesto "arrogante y paternalista", según las diputadas. Cabedo, como se ve en el vídeo, le reprocha el gesto de "machirulo" y le exige que "el mansplaining se lo guarde".

¿Sabes lo que es el mansplaining?

🙋🏽 El hábito de algunos hombres de explicar a las mujeres cosas que creen que no saben.

Las mujeres hemos venido a la política para quedarnos, que se acostumbren.



🎥 👇🏾 Dentro vídeo: pic.twitter.com/TmhoWC12gO — PODEM. (@Podem_) 12 de junio de 2018

Por mucha edición de vídeo y efectos especiales no verás en mí el mínimo gesto de machismo, ni en este vídeo, ni en ningún otro. No manipules, tus insultos te retratan. Muy triste escudarte en el feminismo para insultar con total impunidad, al revés estarías pidiendo la dimisión! — JuanCarlos Caballero (@JCcaballeroM) 12 de junio de 2018

El popular considera que la reacción de la parlamentaria morada es totalmente desmedida y que estaba fuera de lugar. "Utilizan el nombre del feminismo para insultar y tapar la falta de argumentos", considera. "La tensión viene porque entienden la defensa de la igualdad como una lucha contra el hombre y nosotros creemos que hay que trabajar juntos. Estamos todos en el mismo bando", explica Caballero, que defiende que en su partido hay mucha gente que trabaja por la igualdad.

Blanca Garrigues, la portavoz del PP en este grupo de trabajo, considera que el ambiente es desagradable. "Todas las propuestas que vienen del PP se tumban", explica y señala que está "cansada de que cada cosa que hace el PP se llame machista. Hacen un flaco favor a las mujeres actuando así", critica. La diputada defiende a sus compañeros de partido y los describe como personas "cordiales y educadas". "Yo en mi partido no me siento infravalorada por ser mujer", apostilla, aunque considera que es algo personal. "Nos dicen auténticas barbaridades y no veo esos reproches sobre el machismo en su partido", recrimina.