Baldoví advierte que el Gobierno "a día de hoy" no tiene el respaldo de Compromís a la prórroga del estado de alarma

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha advertido que su formación no dará su apoyo al Ejecutivo para las próximas votaciones sobre desescalada y el estado de alarma si no hay una negociación entre ambos, al afirmar: "A día de hoy, el Gobierno no tiene el voto de Compromís, categóricamente".

En una rueda de prensa en el Congreso, Baldoví ha asegurado que su partido está "abierto a negociar" pero no tolerará ninguna "actitud de menosprecio" como la que cree que tuvo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por lo que dependerá de la actitud del Ejecutivo en estos próximos días, mientras su voto será "negativo o abstención".

🗣️"Nuestro voto a la prórroga del estado de Alarma dependerá de la negociación y del grado de cumplimiento de las tres condiciones que ponemos encima de la mesa" @joanbaldovipic.twitter.com/B39Yg6iFr5 — Compromís Congrés (@CompromisCGR) May 14, 2020

Las tres condiciones que plantea Compromís son que haya "criterios más razonables" y se tenga en cuenta el peso poblacional a hora de repartir el fondo del Gobierno a las autonomías, que en el próximo decreto de alarma haya una "cogobernanza real" y que el ingreso mínimo vital sea gestionado por las comunidades autónomas.