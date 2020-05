Montero sobre la petición valenciana de repartir según población los fondos para la COVID: "No inventemos problemas que no existen"

Cubo de agua fría a las aspiraciones del Gobierno valenciano de que en los 16.000 millones de euros a fondo perdido que el Estado tiene que repartir a las autonomías para luchar con la COVID-19 se hagan siguiendo criterios de población. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha espetado al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que "todos deben arrimar el hombro" y que no se "no inventen problemas donde no existen".

GREU 🤬la ministra, quan parlem del maltracte als valencians/es ens diu que "enredamos" .Ens volen callats i submissos . Diu que ens estem inventant un problema: (ells són el problema) ⛔️Éste Gobierno no mereix el nostre suport si no ens respecta. Fem un pensament? pic.twitter.com/lPjr0uQaO1 — Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) May 13, 2020

Baldoví había pedido en su alocución previa a la respuesta que en la forma en que se van a destinar esos fondos se incluyera la población. "Esos 16.000 millones se deben repartir con un acuerdo, que se aplique a la población de derecho, real, porque este es un virus fundamentalmente urbano y así lo reconocen ustedes cuando no han dejado pasar a la fase 1 a las principales ciudades valencianas", ha propuesta Baldoví, quien además ha pedido un "fondo de nivelación" para incrementar los recursos de las autonomías peor financiadas.

Ho diu molt claret @joanbaldovi La resposta de la Ministra Montero igual que si fora Montoro. Algú veu la diferència? No hi ha lleialtat. Continuarem patint la discriminació, en inversions, finançament i ara smb el fons Covid-19 ? pic.twitter.com/XE8xXI2vwr — Enric Morera (@enricmorera) May 13, 2020

"Los ciudadanos necesitan unidad y no quieren confusión. No enredemos y no inventemos problemas que no existen. Arrimemos el hombro porque este virus nos necesita a todos", ha contestado Montero, que ha recibido el aplauso de la bancada socialista.

La contestación de que el problema planteado por Baldoví es "inventado" ha incendiado a la coalición que lidera Mónica Oltra. Además, deja también en evidencia a todo el Gobierno valenciano que ha pedido que se tengan criterios población en este reparto y que ha considerado la falta de financiación "el problema valenciano", en palabras del propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

En una rueda de prensa, Joan Baldoví, ha explicado que esta tarde la coalición se reunirá para estudiar el apoyo al Gobierno de España en su petición de un mes más de estado de alarma.