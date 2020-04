La crisi de la COVID-19 ha demostrat que el 60% de les ocupacions actuals es podrien adaptar al teletreball

L'actual és la primera generació de la història de la humanitat que, en el 60% de les ocupacions, podria treballar gràcies a la tecnologia des de qualsevol lloc del món. La crisi de la COVID-19 ho ha demostrat, permetent que gràcies al teletreball algunes economies no caiguen de manera abrupta.

En aquest context, aquest divendres 3 d'abril, des de les 15.00 hores i fins a les 20.30 hores, se celebra el primer congrés social online sobre diferents experiències en teletreball, TeletrabajoForum, organitzat pel centre d'innovació Las Naves de València. Setze perfils de referència compartiran les seues experiència en aquest àmbit. En les ponències, que es podran seguir a través de la plataforma Youtube, s'abordaran temes com les relacions de parella en confinament, la psicologia, les mètriques de productivitat, l'esport, la ciberseguretat o la legislació adaptada a les actuals circumstàncies, entre altres qüestions.

En l'actualitat "no existeix cap mena de formació reglada en teletreball, manca legislació sobre aquest tema i la societat no ha assumit encara aquesta nova realitat", per la qual cosa tot això "està suposant una càrrega emocional extra per a aquells que per primera vegada s'enfronten a aquesta situació sense haver rebut massa premisses clares sobre com afrontar una novetat d'aquestes característiques", expliquen des de l'organització.

Lluitar contra la bretxa digital

El centre d'innovació Las Naves, juntament amb l'expert en teletreball David Blay, el periodista i promotor d'esdeveniments de salut Ángel Ramírez i el coach en creativitat Rafael Armero han organitzat aquesta iniciativa social.

El regidor d'Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha explicat que l'objectiu d'aquesta jornada és posar el coneixement "a l'abast de totes les persones per a poder portar el teletreball, quan es puga, de la millor manera possible". L'"objectiu estratègic" de Las Naves és lluitar contra la bretxa digital i tecnològica, "i això estem fent". "Tot el coneixement obert, gratuït, que donarem en aquest esdeveniment pot ajudar a molta gent en aquests dies de confinament, i plantar una llavor per al teletreball del futur”.

Els setze ponents són: David Tomás (Cyberclick) i el seu “Com ser una empresa feliç en qualsevol circumstància”; Nacho Caballero (Pareja y Equipo) i el seu “Com fer equip laboral i personal amb la teua parella en època de confinament”; David Llopis (Llevant UD) i la seua “Psicologia en moments d'alta pressió”; Jorge Hurtado (Absolute) i la seua “La bretxa de ciberseguretat de la societat actual”; David Rosa (Las Naves) i el seu “Què han de fer les institucions mentre treballen en remot”; Marta Navarro (Bonet Abogados) i la seua “Legislació present i futura per al teletreball”; Miguel Ángel Pérez (Humanos en la oficina) i el seu “Humanitzar les empreses encara que es treballd a distància”; Bosco Soler (Sin oficina) i la seua “L'oportunitat del teletreball per a les zones rurals”; Daniel Lorenzo (Randstad) i el seu “El futur dels recursos humans i les noves demandes laborals); Chaume Sánchez (GeekHubs) i la seua “Formació per a un món digital”; Diego Moya (Fitness Jeff) i el seu “El fitness del futur”; Roberto Martínez (Fundación Más Familia) i el seu “Nous valors per a una societat canviant”; José Luis Casero (ARHOE) i la seua “La importància de la racionalització d'horaris en l'era online”; Usue Madinaveitia (Mamiconcilia i Papiconcilia) i la seua “La conciliació com a moviment social d'homes i dones”; Joan Pons (Workmeter) i la seua “Eines per al mesurament de la productivitat”; i Juanma Romero (Emprende TVE) i el seu “Com comunicar els canvis en temps de crisis”.