Once años después, el Gobierno asume la deuda de la Copa del América en Valencia... 'ma non troppo'

En 2005 se construía en el puerto Valencia el recinto que debía albergar las regatas de la Copa del América. Para gestionarlo se constituyó el Consorcio Valencia 2007, un organismo participado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno y que arrastra una deuda de 460 millones de euros debido, principalmente, a la financiación de las actuaciones por medio de los préstamos del ICO (Instituto de Crédito Oficial).

Esta misma semana, y en el marco de las negociaciones del president de la Generalitat, Ximo Puig, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que la Comunitat Valenciana apoyara la senda de déficit propuesta por el Gobierno a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo aceptaba asumir esa deuda, aunque sólo en parte. Concretamente, el acuerdo alcanzado entre Puig y Montero -y que ha costado la primera crisis seria en el seno del Consell del Botànic entre los socialistas y Compromís- incluye que el Gobierno se hace cargo de 350 de los 454 millones de deuda del Consorcio. Es decir, tres cuartas partes del total (77%).

Así, mientras los socialistas en el Ayuntamiento -por boca de su portavoz y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez- aplaudían este anuncio, que incluso llegaron a calificar de "compromiso histórico", el alcalde Joan Ribó (Compromís) lo considera insuficiente. Así, si bien consideraba "positivo" que el Ejecutivo se haga cargo de parte de la deuda, tal y como hizo en su día con Barcelona por los Juegos Olímpicos o Sevilla y Zaragoza por las expos, insiste el primer edil en que no será suficiente hasta que no comporte la asunción de la totalidad de la deuda. "Es un paso adelante muy importante, pero no nos satisface toda la deuda, por lo que se tienen que seguir dando pasos", insistía el primer edil. Por eso, Ribó exige que el Ejecutivo se haga cargo de la totalidad de la deuda.

El Ejecutivo ya tenía previsto estudiar este asunto en el inicio de curso, tal y como hace unos días el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio. No obstante, también apuntó que esta posibilidad no estaba incluida en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy hace apenas unos meses.

El Consorcio Valencia 2007 "tiene futuro"

Joan Ribó ha defendido que el Consorcio Valencia 2007 "tiene futuro", ya que en 2017 obtuvo beneficios operativos por primera vez y ha registrado un aumento de los ingresos de un 62% y un incremento de los usuarios de un 80%. El último balance anual "será ya en positivo", reconocía el alcalde.

En este sentido, el director estratégico de la Marina de Valencia, Ramón Marrades, se refería a la decisión del Gobierno como una "magnífica notícia" y destacaba cómo el plan estratégico se ha cumplido en un 30%, las cifras de la náutica han mejorado un 32% en el último año y los eventos en un 417% y se ha consolidado el distrito innovador con Lanzadera, Edem y Innsomnia.

Así, apuntaba a que el acuerdo es posible gracias al trabajo que se viene realizando desde hace dos años para convertir la Marina en un gran espacio público "abierto a la innovación y la náutica". Para ello, se ha desarrollado una estrategia "basada en la activación productiva y la apropiación ciudadana" apostando por un modelo de desarrollo económico "progresista y no especulativo".

De cara al futuro próximo, Marrades asegura que será "mejor", con un Tinglado 2 en rehabilitación como gran plaza cubierta de los poblados marítimos, con la antigua base del Alinghi como espacio cultural -se inaugurará en septiembre-, "inversión en 15.000 m2 de espacio público y estación marítima como hub de empresas innovadoras".

A medio plazo: un varadero, un polideportivo náutico, un cluster náutico con formación profesional, Tinglados 4 y 5, Docs, edificio singular terciario... "Estamos de celebración. La Marina es el gran potencial de la ciudad, pero también una realidad. Con el trabajo de todos esto es imparable: la dársena histórica, el distrito comercial, el lugar de la memoria, la fábrica para construir futuros, la plaza de todos", concluye el director estratégico.