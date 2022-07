Anton Arriola, de escritor apartado de las finanzas a nuevo presidente de Kutxabank

Kutxabank ha elegido sustituto para Gregorio Villalabeita. El Consejo de Administración de la entidad ha dado el visto bueno este jueves al nombramiento de Anton Arriola para convertirse en el tercer presidente del banco vasco, según han confirmado fuentes cercanas al proceso. El nombramiento, no obstante, no será definitivo hasta que el Banco Central Europeo (BCE) dé el último plácet. Por eso, oficialmente la entidad financiera no ha querido confirmar ni desmentir la información adelantada por Radio Euskadi y 'El Correo', y ha insistido en que no comunicará el nombre del nuevo presidente hasta que vaya a asumir el cargo en el mes de noviembre, cuando finaliza el mandato de Villalabeitia, que lleva ocho años al frente de la entidad y que ya hace meses comunicó su intención de no renovar.

Arriola, vinculado a la ikastola Lauro, pareja de una directiva de Telefónica y exdirectivo de Goldman Sachs, estaba apartado del mundo de la economía y centrado en su actividad como escritor. De hecho, la cuenta de Twitter abierta hasta hace solamente unos días rezaba: “Veinte años en finanzas fueron demasiados”.

Precisamente, el nombre del que sustituirá en el cargo a Villalabeitia se ha conocido en un día en el que la entidad financiera ha dado cuenta de sus resultados del primer semestre del año, en el que ha conseguido un beneficio neto de 163,2 millones de euros, un 30% más que en 2021. La entidad ha resaltado que estos beneficios se han conseguido en un “contexto profundamente condicionado por el conflicto bélico en Ucrania y por el empeoramiento del entorno macroeconómico”, circunstancias que han motivado una “corrección de las previsiones de crecimiento económico, en las que subyace la incertidumbre sobre el suministro energético”. Kutxabank ha señalado además la “volatilidad e inestabilidad” de los mercados financieros debido a la inflación disparada hasta “cotas históricas”, mientras que “las medidas públicas de alivio no están surtiendo el efecto deseado”.

Precisamente para evitar sorpresas por un posible deterioro de la economía y cubrir un posible deterioro crediticio e inmobiliario, el banco se agarra a “criterios de máxima prudencia” y destina 113,2 millones de euros a provisiones. Durante los seis primeros meses del año los préstamos hipotecarios ha avanzado hasta los 2.189 millones de euros. En cuanto a la contratación de préstamos al consumo ha alcanzado en el semestre los 269 millones de euros, lo que supone una mejora del 9,2% frente a 2021, con un avance del 6,3% en el Crédito Comercio.

La entidad ha anunciado además la venta a Deutsche Bank y el fondo EOS de una cartera de cerca de 240 millones de hipotecas impagadas. Una operación que se culminará en breve, con lo que eliminará activos dudosos y reducirá además la tasa de morosidad, que es de las más bajas del sector. En este primer trimestre la tasa de morosidad ha caído hasta el 1,38%, mientras que el volumen total de activos dudosos se sitúa en los 711 millones de euros.

Exdirectivo de Goldman Sachs y miembro del patronato de BBK

El que parece que será el nuevo presidente de Kutxabank, Anton Arriola (Durango, 1967), exdirectivo de Goldman Sachs, donde trabajó varios años en la oficina de Londres dedicado al área de fusiones y adquisiciones y después como director general de la entidad para España, no es una persona ajena del todo a la entidad financiera, ya que desde 2019 forma parte del patronato de la Fundación BBK que preside Xabier Sagredo y que es el principal accionista del banco vasco.

Formado en la Universidad de Deusto en Empresariales y máster en Administración de Empresas en la Bocconi University de Milán, Arriola volverá a la primera línea la banca -si no hay sorpresas y el supervisor europeo da el visto bueno- después de un parón voluntario de varios años en los que ha desarrollado una importante carrera como escritor con varias novelas publicadas como ‘El ruido de entonces’, sobre el asesinato de José María Ryan el ingeniero de Lemoiz asesinado por ETA que fue su vecino, ‘Rjukan’, ‘La travesía del Voga’ o 'El negro y la gata', entre otros.

Arriola no es ajeno al mundo político, ya que es hijo de Inmaculada Boneta, una de las primeras mujeres en sentarse en el Parlamento Vasco. Del PNV, se pasó a las filas de Eusko Alkartasuna en un principio, aunque se ha dado de baja en el partido y ha mostrado públicamente su apoyo a la candidatura de Iñigo Urkullu durante la campaña electoral. Cuando asuma el cargo, Anton Arriola será el tercer presidente de la entidad financiera, después de los dos mandatos de Gregorio Villalabeitia y de Mario Fernández, que fue el encargado de capitanear desde la presidencia de la BBK el proceso de constitución de Kutxabank, y que dirigió una vez realizada durante dos años.