Otegi defiende la crítica a la Ertzaintza y aboga por hacer de ella "una Policía democrática"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que se pueda criticar a la Ertzaintza y ha abogado por hacer de ella "una Policía democrática" porque ha habido "una deriva" en el cuerpo policial. El líder de la formación abertzale se ha referido, de esta forma, a la campaña denunciada por los sindicatos de la Ertzaintza contra la Policía autonómica y los anuncios que han realizado sobre que denunciarán a Ernai, organización juvenil de Sortu.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha dicho que "ha habido una deriva" en la Ertzaintza y ha apuntado que "no toda la culpa" es de sus integrantes o de quienes han dirigido el cuerpo policial. "Todos tenemos responsabilidad en lo que ha ocurrido con la Policía en este país, pero es evidente que uno tendrá derecho a someter a la Ertzaintza y sus actuaciones a la crítica política", ha señalado. A su juicio, "es un disparate" que sindicatos de la Ertzaintza hayan colocado sus fotos "al mejor estilo Jusapol" y vaya a presentar una querella contra Ernai "por hacer una crítica y una performance sobre esto".

Además, ha explicado que, aunque sorprenda, hay agentes de la Policía autonómica vasca que votan a EH Bildu, "entre otras porque hay gente de EA, de Alternatiba, y hay gente de la izquierda abertzale que está entrando en la Ertzaintza". Por ello, ha llamado a "recuperar ese cuerpo policial" y hacer de él "una Policía democrática, euskaldun, al servicio de este país". "Y todas las medidas son buenas para alcanzar ese objetivo", ha indicado.

"En Intxaurrondo ha habido violencia estructural"

Sobre el fallecimiento del exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado por haber integrado los GAL y responsable del secuestro y el asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, ha afirmado que no se alegra por la muerte de nadie. "Pero todo el mundo sabe quién es en este país y es el responsable de miles de torturados en este país, es responsable de lo de Lasa y Zabala, y no puede pasar como lo que no es. Y lo que no es es alguien que ha luchado democráticamente ni que ha estado al servicio de este país", ha señalado.

Por ello, ha dicho que aspira a que, "no solo la gente de Galindo, sino la gente de la Policía Nacional abandone este país de una vez por todas, no porque haya una especie de animadversión personal hacia ellos, que, en algún caso podría haber, si no porque, por higiene democrática, esta gente sobra". Otegi cree que las víctimas de ETA, como Consuelo Ordóñez, rechacen la exaltación de la figura de Rodríguez Galindo, "revela una posición que trata de salvaguardar un determinado relato" y ha afirmado que "aquí el problema no ha sido solo de personas individuales".

"El problema de Intxaurrondo no ha sido Galindo, han sido Galindo y todos los que estaban en Intxaurrondo, que ha sido un cuartel en el que cientos y miles de personas han sido torturadas, incluido yo. Aquí ha habido una violencia estructural, que es la del Estado", ha añadido.