El sindicato Satse pide a Osakidetza que no “se deshaga” de los enfermeros con contratos de verano

El sindicato Satse ha pedido a Osakidetza que no “se deshaga” de los enfermeros con contratos de verano, ya que se avecinan “meses de gran sobrecarga, con la inminente campaña de vacunación y una pandemia que no ha acabado”. En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato de Enfermería de Euskadi ha pedido a Osakidetza que no desaproveche la oportunidad de contar con enfermeros y matronas suficientes y prorrogue esos contratos de las profesionales que finalizan ahora sus “contratos de verano”.

“Si queremos garantizar la calidad en la atención, necesitamos incrementar el número de enfermeros y matronas, y acabar con el déficit crónico de profesionales en el Servicio Vasco de Salud”, ha apuntado el sindicato, para después destacar que esta “escasez” de enfermeros tiene “graves consecuencias” para la sociedad vasca, ya que “se pierde calidad, no se cubren las necesidades de una población cada vez más envejecida y pone en riesgo la seguridad”.

El sindicato ha asegurado que es cierto que, en ciertas épocas del año, hay problemas para contratar enfermeros, pero ahora que este personal sustituto está disponible, “no se puede dejar escapar”. “Acabar con la precariedad es la baza para atraer y retener el talento”, ha agregado. Asimismo, ha recordado que en los meses de otoño e invierno se tiene que desarrollar la vacunación de la COVID-19 y de la gripe, una tarea “100% de enfermero y donde la Atención Primaria va a ser crucial”, por lo que, se van a necesitar “todos las enfermeros posibles”. “Ya tenemos una enfermería de Atención Primaria sobrecargada, con una media que supera los 2000 pacientes por profesional y en algunas OSI, como Donostialdea, los 3.300 pacientes por enfermero”, ha afirmado.

Satse ha indicado que la Atención Primaria es la parte que tiene “más impacto” en la salud de las personas, “al ser el nivel asistencial que más se frecuenta”. Por ello, ha asegurado que, si se quiere tener una sanidad “fuerte es necesario reforzarla”. “No es momento de recortar en Atención Primaria, ni en asistencia sanitaria de ningún tipo”, ha advertido.

La central sindical, que ha recordado que la pandemia no ha acabado, ha asegurado que la ratio enfermero-paciente en los hospitales tampoco es adecuada porque en Euskadi “no se alcanza la media europea de enfermeros por 1.000 habitantes”. A su juicio, todo ello “empeora” la calidad asistencial, además de “sobrecargar y agotar al personal sanitario, sometiéndolo a precariedad laboral y no respetando sus derechos en muchas ocasiones”. Para Satse es necesaria una reflexión sobre el modelo sanitario para “revisarlo, actualizarlo y adecuarlo” a la realidad de la sociedad y ha instado a Osakidetza a “buscar soluciones reales a este déficit de profesionales de enfermería. ”Consolidar el personal que finaliza ahora los contratos de verano, puede ser una de ellas“, ha apuntado.