La UPV/EHU permite seguir dando clases al profesor que enseñó el pene a sus alumnos, aunque no presenciales

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha decidido apartar de la docencia presencial al profesor de la Facultad de Arquitectura que el pasado 4 de octubre cometió una agresión sexista hacia un grupo de alumnos "enseñándoles su miembro violentamente" como medida provisional dentro del expediente que le han abierto para esclarecer lo ocurrido. Así, el docente podrá seguir impartiendo clases de manera telemática. Mientras, el alumnado se ha concentrado en el campus de Ibaeta para protestar por la agresión y el intento de la Universidad de "tapar" lo ocurrido.

A través de un comunicado, la UPV/EHU ha dado a conocer que se ha procedido a abrir un expediente al profesor que agredió a un grupo de alumnos de la Facultad de Arquitectura del campus de Ibaeta, en Donostia, tal y como adelantó este periódico. El objetivo del expediente es "conocer los hechos y proponer a su término la resolución más oportuna" ante los "desagradables hechos que han tenido lugar este mismo mes" en la comunidad universitaria. Como medida provisional, desde este mismo lunes el profesor no podrá impartir docencia de manera presencial, pero sí de manera telemática. Además, en los casos en los que la actividad docente "requiera presencialidad", la UPV/EHU ha explicado que "el centro y el departamento de pertenencia adoptarán las medidas oportunas para garantizar el derecho del alumnado a recibir docencia presencial y para salvaguardar también su derecho a una formación integral".

Precisamente el mismo día en el que la Universidad ha anunciado estas medidas, cerca de 200 alumnos se han concentrado para denunciar la agresión del pasado 4 de octubre. A las 14:30, y convocados por el grupo de mujeres del campus de Ibaeta Arrakala y Unibertsitateko Indar Batasuna (UIB), han colocado una pancarta frente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, con el fin de "apelar directamente" a la Universidad y oponerse a sus protocolos y políticas de igualdad.

Al grito de "erasoen aurrean gogor eta tinko" ("ante las agresiones respuesta dura y firme"), "berdintasun faltsuari aurre egin" (haz frente a la falsa igualdad"), "UPV kolaboratzaile" ("UPV/EHU colaboradora") o "pase lo que pase, unidad de clase", el alumnado se ha mostrado en contra de la posición de la Universidad ante sucesos como los acontecidos. "Estas políticas solo forman parte del lavado de cara de la Universidad y no tienen voluntad ni capacidad para poner condiciones para cambiar realmente la situación de los distintos sectores de la clase trabajadora ni para detener las continuas agresiones que se dan en la Universidad", ha apuntado Saioa Etxegia, miembro de UIB.

Desde que el pasado viernes se dieran a conocer los hechos a través de la cuenta de Twitter de Arrakala, se han difundido varias versiones sobre la agresión sexista. Sin embargo, los grupos convocantes no han querido "dar más detalles del hecho, sino reivindicar que la [UPV/]EHU no ha hecho nada". Tampoco ven suficiente la medida provisional que ha impuesto la Universidad al profesor, por la cual solamente va a poder dar clase de manera telemática, pues "no vale para nada porque sigue ejerciendo su función".

Los grupos Arrakala y UIB tuvieron conocimiento de lo sucedido desde el primer momento. También la propia UPV/EHU, a la que acusan de intentar "tapar" lo ocurrido. Lo primero que le exigen a la Universidad es exactamente eso: "que no intenten ocultarlo". "Ha intentado hacer como si no hubiera pasado nada y, teniendo en cuenta que ya tiene un protocolo supuestamente para este tipo de agresiones, se ha evidenciado que no sirve para nada, que la UPH/EHU no tiene ningún interés en erradicar este tipo de problemas y que simplemente es un protocolo para poder dar una buena imagen", ha insistido Etxegia.

"Había gente diciendo que lo que había pasado era mentira, mientras los alumnos estaban alarmados", ha señalado Etxegia. Por eso, durante las dos semanas que han separado la agresión de su denuncia pública, han investigado para conocer la versión de los alumnos agredidos. También han mantenido conversaciones "con distintas capas de la Universidad", en las que se han dado cuenta de que había sectores de la institución que no eran conscientes de lo ocurrido y, quienes sí lo eran, habían comenzado un procedimiento "que no sirve para nada". El objetivo de la investigación, aclara, ha sido "investigar qué pasa y saber de quién es la competencia de cada problemática y así darle una dimensión para poder erradicarla".