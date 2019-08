Concentración en contra de la violencia machista en Bilbao: "Lo que me aterra es que las jóvenes empiecen a vivir con miedo"

El primer lunes de cada mes, la asociación Gafas Moradas realiza una concentración en la plaza Moyua del centro de Bilbao a las 20:00 de la tarde para condenar los asesinatos machistas ocurridos durante el mes anterior. Realizan un recuento de cada una de las víctimas, así como sus nombres, a qué se dedicaban y cómo ocurrió su asesinato. Alma Fernández, miembro de la asociación, ha indicado que normalmente, el número de asistentes a dichas concentraciones no supera las 20 personas. Este es un lunes diferente, ya que ha sido cientos las bilbaínas que se han acercado a la plaza Moyua esta tarde para condenar la violación múltiple a una joven la semana pasada en Bilbao, además de las ocurridas en lo que va de año.

"No sabéis lo que supone leer todo esto, cada uno de sus nombres, el horror que tuvieron que vivir (...) ¿Qué hemos hecho para que nos roben nuestro derecho a vivir sin miedo? ¿Para que se crean con el derecho de hacerlo solo por ser mujeres? La semana pasada miles de personas nos concentramos para denunciar la violencia machista ocurrida en Bilbao y mostrar nuestro apoyo a la víctima. No obstante, hay cuatro violadores sueltos, andando por la calle con total impunidad, permitiendo que se rían de la justicia y de nosotras. Mientras la Ertzaintza, a través de unos folletos, nos insta a que no andemos solas por la calle, a que no tengamos citas a ciegas, a que no pasemos por zonas poco transitadas al caer la noche, a que seamos nosotras las que se encierren y se escondan", han manifestado desde la asociación Gafas Moradas durante la concentración.

Pintada en el suelo junto con rosas moradas durante la concentración Eldiarionorte.es

Y es que, a raíz de la agresión machista ocurrida en Bilbao, la Ertzaintza ha publicado un panfleto con una serie de "consejos" a seguir que incluyen medidas de precaución como no aceptar citas a ciegas y no transitar a solas de noche, para así prevenir las agresiones sexistas. "No importa si denuncias o no, te vas a sentir indefensa e insegura igualmente, estamos cansadas, hartas de ver cómo se pisotean nuestros derechos y los de nuestras hermanas", ha añadido una de las portavoces de la asociación.

Entre la multitud, portando camisetas moradas, Bego y sus amigas han recorrido los 35 kilómetros que separan Galdames, su pueblo, de Bilbao para manifestarse en contra de las agresiones machistas, y en especial, de la ocurrida la semana pasada en la capital.

June y Bego en las esquinas, junto con sus vecinas del pueblo Eldiarionorte.es

"Estamos en el movimiento feminista de toda la vida, nos están matando, en todos los sentidos. Lo que me aterra es que las jóvenes empiecen a vivir con miedo, que les inculquen ese miedo, así no adelantamos nada. No tenemos que quedarnos en casa", ha indicado Bego, quien mirando a June, quién aún es menor, ha señalado que en Aste Nagusia -la Semana Grande de Bilbao que comienza la próxima semana- tendrá que quedarse en casa de una amiga, ya que volver de noche hasta su pueblo podría ser peligroso.

"Nos hemos enterado de la concentración a través de las redes sociales. Es una lucha por nosotras y por las que vienen detrás. Yo quiero creer en la justicia, duele. Ojalá detengan a los culpables, esperemos que la justicia sepa lo que está haciendo", ha asegurado Itsaso, quien ha venido desde Romo, en Getxo junto con sus vecinas y amigas.

Itsaso, con coleta, vestida de negro y bolso morado, rodeada de su grupo de amigas Eldiarionorte.es

Seis hombres fueron arrestados el pasado viernes por su presunta implicación en la violación grupal a una joven de 18 años en el Parque de Etxebarria de Bilbao. Los hombres, de entre 18 y 36 años, fueron detenidos después de que la joven acudiera a un centro hospitalario donde relató haber sufrido una agresión sexual en grupo horas antes. No obstante, cuatro de ellos se encuentran el libertad después de que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao haya explicado en su auto que "la víctima no proporciona descripción de todos los autores con clara descripción física, salvo de dos de ellos", los dos que ya están en la cárcel de Basauri.

Tres agresiones sexuales en menos de dos meses

Se trata del tercer caso agresión sexual que se produce en Bilbao en menos de dos meses. A finales de junio fueron detenidos tres varones, de 18, 20 y 35 años, acusados abusar sexualmente de una chica menor de 17 años en la zona de Iturribide. La joven aseguró que varios individuos la trasladaron a una lonja, donde abusaron sexualmente de ella y después la obligaron a ducharse. Apenas cuatro días después, el pasado 30 de junio, fue arrestado un hombre de 35 años por su relación con una presunta agresión sexual a una joven en el interior de una furgoneta, ocurrida en el barrio de Larraskitu.