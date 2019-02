STEC, ANPE, UGT y CSIF exigen la dimisión de la directora de Innovación por la gestión del plan de refuerzo educativo

Los sindicatos STEC, ANPE, UGT y CSIF han exigido hoy la dimisión de la directora general de Innovación y Centros Educativos, Isabel Fernández, por su "incompetencia" en la gestión del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), cuyos monitores, unos 200, cesarán en sus puestos este mes, según han anunciado.

En un comunicado, los citados sindicatos, que forman parte de la Junta de Personal Docente junto con TU y CCOO, han expresado su "más absoluto rechazo" a la manera cómo ha gestionado este curso la Consejería de Educación el programa PROA, que ofrece "una atención indispensable en la vida diaria educativa, tanto para los centros como para el alumnado y sus familias", señalan.

Los sindicatos han recordado que al comienzo de este curso escolar se plantearon "graves problemas" para incorporar monitores a los centros, debido, en su opinión, a una "total falta de previsión" de la Consejería para hacer frente a la nueva legislación en materia de contratos del sector público.

A su juicio, Educación optó entonces por una solución "chapucera", consistente en que los centros gestionasen la contratación del personal adelantando ellos, de su presupuesto, el coste de este servicio, con la promesa de que a comienzos de 2019 se regularizaría esta situación. "El programa, por culpa de la mala gestión de la Consejería, ya quedó desde octubre muy tocado", han apostillado.

Sin embargo, han denunciado, no solamente no se ha regularizado la situación de los centros que optaron por contratar en octubre a monitores, sino que ahora la Consejería "anuncia que todo este personal cesará en sus puestos antes de que termine este mes de febrero".

Para estas cuatro organizaciones sindicales todo lo que ha ocurrido es "intolerable", y "el colmo" es que, cuando el PROA está a mitad de curso, entra "en fase de desaparición".

"No solamente se produce una grave situación laboral con más de dos centenares de personas (el personal que ejerce de monitor) que en el mes de febrero dejarán de trabajar cuando tenían la perspectiva de un curso completo, sino que se hará un perjuicio muy grave al alumnado que más lo necesita y que verá como disminuye y se deteriora su atención", han denunciado.

STEC, ANPE, UGT y CSIF han responsabilizado de toda esta situación a la Dirección General de Innovación y Centros, de quien depende este programa, y que ha sido" absolutamente incapaz de hacer bien su trabajo".

"No fue de recibo que durante un trimestre se convirtiese a los equipos directivos en gestores de las contrataciones de los monitores y tuviesen que adelantar los fondos; pero lo que ahora ya es inadmisible es que no solamente no se cumpla con lo prometido de regularizar la situación, sino que finalmente todos estos monitores no continúen trabajando y el PROA quede definitivamente destrozado para lo que queda de curso", han subrayado.

Por ello, los cuatro sindicatos han exigido responsabilidades a la directora general de Innovación y Centros Educativos, "que debería presentar ya su dimisión o, en su caso, ser cesada con carácter urgente por el consejero de Educación", Francisco Fernández Mañanes, han solicitado.