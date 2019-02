Mujeres artistas visten la fachada de Azkuna Zentroa

En Azkuna Zentroa se respira arte desde sus cimientos. Por ello ha estrenado el Proyecto Fatxada, una iniciativa para cubrir la propia fachada del centro con ilustraciones, cómics y diseño de la mano de seis artistas, cinco de ellas mujeres de renombre dentro del mundo del arte.

El proyecto, con el que el arte pasa a sustituir los carteles publicitarios que se encontraban en la fachada, comienza con la exposición de tres dibujos acompañados de frases poéticas de Aitor Saraiba. Le siguen el 15 de marzo tres piezas de la artista Higinia Garay seguida de Naiara Goikoetxea, Leire Urbeltz, Susana Blasco y Ane Pikaza. Las obras de cada artista irán cambiando cada dos meses y se expandirán por el propio centro conquistando otros soportes del edificio como la Pantalla del Sol, así como talleres que podrán disfrutar tanto los artistas como el público en general.

La concejala del Área de Cultura, Nekane Alonso ha querido destacar la labor de todo el equipo de Azkuna Zentroa y de su director, Fernando Pérez, por hacer visible el talento de las mujeres que “muchas veces está oculto, pero está ahí” y “el lugar que dan siempre a todos los trabajos de las mujeres” en los ámbitos del arte y de la cultura.

Los artistas han querido destacar que en ocasiones se considera el dibujo y la ilustración como un arte "menor” o que se acostumbra a ver en otro tipo de formatos, como libros o murales en lugar de la fachada de un edificio. Por ello, han querido agradecer al centro esta iniciativa, ya que permitirá a los ciudadanos contemplar su arte desde un escenario diferente.

La perspectiva de género, la denuncia social, la percepción del amor, la memoria y la mujer son algunos de los temas que mostrarán los dibujos, ilustraciones, cómics y collage que han creado -y siguen creando- los artistas.

Instagram: un escaparate para la ilustración

Cada vez son más los ilustradores que promocionan sus obras a través de Instagram y consiguen con ello hacerse un hueco en el mundo del arte.

"Yo soy de un sitio que se llama Patrocinio de San José, en Talavera de la Reina, y si no fuera por las redes sociales no estaría aquí hoy. Personalmente las redes sociales me han permitido dar una visibilidad a mi trabajo que de otra forma no hubiera sido posible hacerlo", ha explicado Aitor Saraiba, quien es el primero en estrenar la fachada.

"La mayor parte de los proyectos que me llegan, siempre pregunto pero ¿cómo me has conocido? y la gente dice que por las redes, entonces pues bueno, pues benditas redes", ha indicado Susana Blasco.

Para Ane Pikaza, quien en su obra trata de temas como "La loca de Arrikibar", las redes sociales son un "arma de doble filo". Aunque ha asegurado que si se deja de lado la "egoteca", Instagram es como "un currículum en imágenes".