El lehendakari Urkullu a EH Bildu sobre ETA: "¿Tanto cuesta decir que matar estuvo mal?"

Recibimientos a presos etarras recién excarcelados con homenajes en las calles, respaldo a exposiciones de pintura de presos etarras que cumplen condena, ninguna condena al terrorismo de ETA....El lehendakari Iñigo Urkullu ya está 'harto' de esa actitud de complacencia de EH Bildu. Y por eso le ha reclamado que deje de "refugiarse en lamentos" cuando se le exige un rechazo del terrorismo de ETA y que reconozca de una vez que "matar estuvo mal".

"No estamos hablando de arrepentimiento ni perdón, solo de decir que matar estuvo mal", ha subrayado durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, en la que se ha referido a las críticas que han realizado algunos partidos sobre la "involución" del discurso de EH Bildu respecto a las políticas de memoria y la deslegitimación del terrorismo.

En el pleno celebrado la semana pasada en el Parlamento vasco, EH Bildu votó en contra de una iniciativa contra los recibimientos a expresos de ETA que pudieran identificarse como "homenajes o actos de cierta exaltación" del terrorismo. En un debate celebrado el año pasado sobre una iniciativa similar, la coalición soberanista se abstuvo en la votación. En un año, EH Bildu ha pasado de abstenerse a votar en contra.

Además, Urkullu ha lamentado que representantes de EH Bildu y de Sortu -el principal partido de los que integran la coalición soberanista- están defendiendo en los últimos días la necesidad de establecer "relatos diferenciados" sobre la memoria.

Memoria crítica

Según el jefe del Ejecutivo vasco, hay que realizar un ejercicio de "memoria crítica" respecto al pasado del terrorismo, algo para lo que se está tratando de establecer las "bases mínimas de un suelo ético", que debería ser "compartido" por todos los partidos vascos. Esas mínimas bases se resumen en que "matar estuvo mal". "¿Tanto cuesta decir que matar estuvo mal? No nos refugiemos en lamentos, en reconocimientos del sufrimiento que se haya podido padecer, pero sí en un reconocimiento de quién ha provocado ese sufrimiento", ha indicado.

El lehendakari, en referencia a los acuerdos judiciales alcanzados en los últimos años por personas acusadas por pertenencia o colaboración con ETA, ha recordado que en algunos procedimientos se ha llegado a pactos con la Fiscalía y las acusaciones particulares, en los que los acusados "han reconocido incluso su pertenencia a organización terrorista".

Urkullu ha considerado que "no es entendible" que esta misma actitud no puedan mantenerla los presos de la banda, "como muestra de cierto reconocimiento". "No digamos nada de arrepentimiento ni perdón, sino de reconocimiento con una mirada crítica al pasado", ha añadido.

Un paso atrás

Más contundente se ha mostrado el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien ha afirmadoque la izquierda abertzale está "más atrás" que hace un año en materia de paz y convivencia como se demuestra en las votaciones en el Parlamento vasco sobre los "ongietorris" a los presos de ETA.



"No avanza en el reconocimiento del daño causado y en que matar siempre estuvo mal y si no se avanza en estos temas, se retrocede", ha declarado en una entrevista en Onda Cero.