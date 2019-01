"Me remuerde permitir que mi madre viva con dolor, sin lucidez, sin poder recordar"

Txema Lorente y su hijo Danel ya no pueden más. Aunque su esposa y madre, respectivamente, sigue viva, en realidad la han perdido hace mucho tiempo. El Alzheimer que sufre Maribel Tellaetxe se ha agravado en los últimos meses, hasta el punto de que su hijo Danel ha hecho una petición a través de la plataforma change.org para despenalizar la eutanasia y poder aplicar a su madre un suicidio asistido médicamente. Casi 160.000 personas se han adherido hasta ahora a esta petición.

Esta familia de Portugalete (Bizkaia) ha hecho público el sufrimiento que sufre de manera constante Maribel y su entorno. "Mi amatxu se llama Maribel, tiene 75 años y le diagnosticaron Alzheimer hace 12. Recibió la noticia de su enfermedad con pánico, pero no dudó en enfrentarse a ella y pronto decidió recibir clases de inglés y de euskera, ralentizando así, el proceso de la enfermedad. La batalla fue larga y dura. Pero al final esta enfermedad siempre acaba ganando. Mi ama no sabe quien soy, no nos reconoce como sus hijos y pocas veces reconoce, al hombre con el que ha convivido 63 años, como su marido". Así describe Danel el dolor de ver a su madre en su estado actual.

Tal vez porque Maribel vió como su madre también perdió la cabeza con el Alzheimer y temió que le pudiera pasar lo mismo pidió a su hijo que llegado el momento no le dejara vivir sin poder recordar. "Pidió no vivir así. Y así precisamente lo hizo constar en su Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) cuando estaba en plenas facultades mentales. Pero nosotros no podemos cumplir con su voluntad porque el Estado determina que mi ama debe seguir sufriendo".

"La gente", añade Danel, "me dice que si le quitase la vida a mi madre, ese acto me generaría un remordimiento de por vida. El remordimiento es el que tengo ahora por permitir que mi madre viva así, o mejor dicho, por mantener el cuerpo de mi madre con vida".

Y Danel le prometió a su madre que cuando la enfermedad llegase a ese punto tan crítico, le ayudarían a descansar en paz, a morir con dignidad. Pero en España la eutanasia está penada con cárcel. "¿Acaso tenemos unos políticos ignorantes, que no conocen el sufrimiento de miles de pacientes con enfermedades terminales y degenerativas, terriblemente dolorosas mental y físicamente y que no tienen cura alguna? Si es así, no deberían ocupar esos puestos. Ellos son los creadores de una ley que obliga a mi ama a esta degradación humana y ese dolor continuo".

Así, Danel plantea dos opciones: "Mi madre es libre, deja de sufrir, tiene una muerte digna y yo voy a la cárcel. O, por otra parte, yo soy libre, y mi madre sigue sufriendo sin descanso". Por eso le pregunta a la Iglesia y al Gobierno: "¿Quién les ha otorgado el poder de decidir por los demás, algo tan personal como su derecho a vivir o morir? ¿Quiénes son ustedes para decidir una ley que obligue a mi madre a sufrir hasta su muerte?".

Y mientras en el Congreso se debate una proposición de ley sobre la eutanasia, el Colegio de Médicos de Bizkaia ha preguntado a sus colegiados y colegiadas sobre la polémica práctica. Los resultados se han dado a conocer este lunes: más del 86 % estaría a favor de regularla.

Es la primera encuesta sobre este tema en España, en la que han participado 723 miembros del total de 6.927. Los resultados revelan que el 67 % regularía la eutanasia con total seguridad y un 19 % con alguna duda. Más del 84 % cree que la regulación debe establecer la objeción de conciencia para los médicos que lo consideren contrario a sus creencias personales o religiosas, aunque el 60 % no se acogería a ella.