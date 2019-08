Esta es la guía que ha publicado la Ertzaintza para "prevenir" agresiones sexuales y que piden que se retire por machista

La guía contiene una serie de "consejos" a seguir que incluyen medidas de precaución como no aceptar citas a ciegas y no transitar a solas de noche, para así prevenir las agresiones sexistas La publicación ha suscitado el rechazo de diversas asociaciones feministas que consideran que "una vez más las mujeres son las que deben encerrarse y esconderse y no ellos" "Tampoco vamos a consentir que se nos haga responsables de nuestra integridad, ni que se nos limite nuestra libertad. Esto es una nueva agresión. Queremos ser libres, no tener cuidado. Los agresores son ellos", señalan desde el Movimiento Feminista de Vitoria