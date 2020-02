La Eurocámara avala una lista de infraestructuras prioritarias que incluye proyectos de combustibles fósiles

La Eurocámara declaró la emergencia climática en noviembre; y aprobó en enero el Plan Verde Europeo presentado por la nueva Comisión de Ursula von der Leyen. Pero este miércoles ha rechazado, con los votos de las derechas, socialistas y liberales (443 votos contra 169 y 36 abstenciones) la objeción de la "lista de proyectos de interés comunitario (PCI list)".

La lista de proyectos prioritarios es una lista de infraestructuras energéticas, elegibles para recibir financiación de la UE, que incluye proyectos de gas natural y otros combustibles fósiles.

Cada dos años se publica una nueva lista de prioridades en forma de legislación delegada, por lo que el Parlamento Europeo sólo puede aprobar o rechazar la lista elaborada por la Comisión Europea en su totalidad.

El vicepresidente del grupo Verdes/ALE y eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha comentado: "Si queremos ser coherentes en la lucha contra el cambio climático, debemos acabar con la financiación de nuevos proyectos de combustibles fósiles. Dada la gravedad de la emergencia climática y el poco tiempo que nos queda para evitar la catástrofe, debemos centrar todas las nuevas inversiones con dinero público en energías limpias y renovables, así como en la eficiencia".

Según los verdes, "los proyectos de gas propuestos en la nueva lista de Proyectos de Interés Comunitario no son proporcionales a la futura demanda de gas de la UE y no son necesarios desde el punto de vista de la seguridad del suministro. Pero además el desarrollo de estas infraestructuras aumentaría aún más las emisiones de gases de efecto invernadero, en lugar de reducirlas como establecen todos los compromisos de la UE".

#Fossilfuel projects shouldn't be receiving EU funds!



We're pushing MEPs to vote against #PCIlist, a list of priority energy projects proposed to get EU funds, including expensive & unnecessary fossil fuel projects.

Thanks to @MarkRuffalo for supporting our calls! #climatecrisispic.twitter.com/66aMh5dI4Z