Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

09:32 h

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha insistido en que las medidas del Ejecutivo regional, de confinamiento por barrios, estaban funcionando y que un estado de alarma para Madrid “sería una barbaridad jurídica”. “Sería una barbaridad jurídica porque es desproporcionado y no es necesario”, ha dicho López durante una entrevista en Antena 3.

“Lo importante es que consigamos un acuerdo sobre la base de sólidas bases técnicas. No entiendo por qué el Gobierno no quiere comprometerse con el criterio de áreas básicas de salud como está haciendo Nueva York”, ha comparado el consejero. “Pareciera que lo que se quiere es proteger a España de Madrid y no proteger a los madrileños”, ha protestado.

El consejero de Justicia ha pedido a los ciudadanos que no salgan este fin de semana de Madrid. “Todas las medidas que limitan la actividad económica se mantienen. Este no es el fin de semana para salir de Madrid, ni de Barcelona, ni de Valencia”, ha dicho defendiendo que la situación crítica no solo se vive en la capital.