Promover los toros, proteger la caza y eliminar la ley de memoria histórica: las medidas del acuerdo entre PP y Vox

El Partido Popular y Vox han logrado un acuerdo para amarrar la investidura del conservador Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. Así lo han plasmado representantes de ambos partidos en un documento con 37 medidas, entre las que están algunas de las tradicionales reivindicaciones de la formación de extrema derecha:

Protección de los toros y la caza. Las dos formaciones se han comprometido a promover por ley la tauromaquia, a la que consideran una "fuente de riqueza y empleo, en su triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico". También han acordado reconocer la "importancia" de la caza para el mantenim iento del medio rural y la conservación de la fauna y los espacios naturales.

Derogación de la ley de memoria histórica. El PP y Vox han pactado acabar con la Ley de Memoria Democrática, una norma ante la que tanto los populares como Ciudadanos se abstuvieron cuando fue aprobada en el Parlamento de Andalucía en marzo de 2017. Entre otras medidas, esa norma establece el régimen jurídico para reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. A juicio de Vox, esta ley "impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982". El compromiso es cambiar esa norma por una Ley de Concordia.

Embarazos no deseados y políticas de familia. El acuerdo también incluye la puesta en marcha de un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione "información, asistencia y alternativas socioeconómicas". La formación de extrema derecha mantiene una posición contraria a la actual regulación sobre el aborto que el PP aceptó no tocar tras las intensas movilizaciones que surgieron tras su propuesta de reforma en 2013. Vox consisdera fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan "información veraz, asistencia y alternativas". Los dos partidos también han pactado dar beneficios fiscales a las familias, en especial a las numerosas, independientemente de su nivel de renta.