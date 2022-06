Ciudadanos vende contrarreloj su gestión en Andalucía: “Esta semana ha servido para ponernos las medallitas”

Ciudadanos ha celebrado su acto central de campaña en Málaga con un objetivo: dar la vuelta a las encuestas que pronostican su hundimiento, de 21 a tres diputados según el CIS, hasta lograr un objetivo que ahora parece ambicioso: una representación capaz de convertirlos nuevamente en llave del Gobierno de la Junta de Andalucía. Para ello, se ha propuesto hacer algo que muchos han echado en falta en tres años y medio: rentabilizar su gestión en el Gobierno de la Junta de Andalucía, capitalizada casi siempre por el Partido Popular. Este domingo contó con la ayuda de Inés Arrimadas. “Esta semana ha servido para lo que no hemos hecho en los años anteriores: ponernos las medallitas. Muchos se han enterado de que Ciudadanos lleva autónomos, empresas, depedencia, regeneración, turismo”, dijo la presidenta del partido, consciente de que la escasa visibilidad lastra las opciones de reeditar el pacto con los populares.

Marín está intentando hacer en quince días de campaña lo que no ha conseguido hasta ahora: rentabilizar políticamente su labor en el Gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de que Ciudadanos ha ejercido competencias clave: Turismo (donde Andalucía se ha colocado como la más visitada de España), Economía (el crecimiento supera a la media española), Educación o Dependencia. “Nosotros hemos hecho gestión. Y el Partido Popular ha hecho política de nuestra gestión”, ha dicho esta mañana.

Dice Marín que se ve revalidando el Gobierno de la Junta de Andalucía, y hasta hace promesas en las materias cuya competencia ha ejercido en la pasada legislatura. En autónomos, una bonificación de la cuota del 30%. En Igualdad y Políticas Sociales, un incremento presupuestario de hasta el 2% del PIB. En Educación, un aumento del 30% de la cuantía destinada a becas.

El otro gran eje discursivo del partido naranja es que, sin ellos, nada hubiese sido lo mismo. “El PP, si lo dejamos solo, volverá a lo de siempre”, ha vaticinado Marín, al que ha respaldado Arrimadas: “Ya tuvimos 40 años a un PSOE con las manos libres sin que les molestara para hacer lo que quiera. Así que ningún partido puede ni debe tener las manos libres para hacer lo que les dé la gana”.

La líder nacional del partido está “convencida” de que “ni uno solo de los votantes de Ciudadanos en 2018 se arrepiente de su voto”. Sin embargo, la encuesta del CIS refleja un trasvase al Partido Popular del 48,9% de esos votos, y recoge también que más de una cuarta parte de esos votantes naranjas ven ahora a la opción popular como la que mejor encaja en su ideario.

Mensaje a quienes se fueron

Hoy ha dicho Arrimadas que los trackings internos apuntan al alza. Este lunes se conocerá la última, pero la última encuesta flash del CIS vaticina que Ciudadanos desaparecería en cinco de las ocho provincias, y que en Málaga pasarían de cuatro diputados a uno. Llega Ciudadanos hundido en todos los sondeos conocidos hasta ahora y con muchos ya dando al partido por amortizado, hasta el punto de que se desliza la incorporación de algunos de sus ilustres a cargos bajo un gobierno monocolor popular.

“Los mejores están aquí, siguen aquí y no se van a mover de Ciudadanos”, ha dicho hoy. “Ya sabéis cuántas veces me han puesto en todos lados. Pues no, no me voy a mover de aquí. Creo en este proyecto, me sigue ilusionando. Yo seguiré en Ciudadanos”. Otros se bajan del barco. Sólo el 20% de sus diputados repiten en las listas. La última baja, y la más sonada, es la de Sergio Romero, exvicepresidente del Parlamento Andaluz. Fue especialmente duro Guillermo Díaz, diputado en el congreso y líder de Ciudadanos en Málaga: “Hay otros que sí tenían precio porque sí que estaban en venta, para los que os pido compasión porque la etiqueta de traidor te acompaña toda la vida”.

Si la música que ameniza la espera de los candidatos transmite un mensaje, en Ciudadanos están empeñados en que sus mítines parezcan cualquier terracita veraniega rándom. Suena latineo y música para arrimarse, sin llegar a perrear. De la Macarena a Danny Ocean, pasando por el flamenquito relajado y por Estopa, hay momentos en que esto pareciera un sarao de empresa.

Ciudadanos había programado en Málaga su acto central, coincidiendo este fin de semana en la Costa del Sol con los líderes y candidatos de todos los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía: Pedro Sánchez y Juan Espadas, Núñez Feijoo y Moreno, Yolanda Díaz e Inmaculada Nieto y Abascal y Olona han tenido actos en la provincia. Los de Ciudadanos son los únicos en los que proliferan las banderas de España por encima de las de Andalucía, y donde también se ven enseñas de la Unión Europea. Tienen también un perfil joven, con mayoría de simpatizantes rondando los 40. Aquí no hay llegado autobuses a descargar señores mayores desde cualquier lugar de la provincia. Para empezar, porque cuatro años después, algunas de esas estructuras municipales ya ni existen.