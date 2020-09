La Junta de Andalucía ignora la propuesta de Save the Children de acoger a familias del campamento de refugiados de Moria

Han pasado diez días y, pese al carácter urgente de la situación, la Junta de Andalucía no se ha pronunciado acerca de la propuesta de Save the Children de llevar a cabo todas las medidas necesarias para acoger y dar asilo a las personas damnificadas por el incendio en el campamento de refugiados de Moria, en la Isla de Lesbos (Grecia). La organización le envió el pasado 15 de septiembre una carta al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, para solicitarle que Andalucía se sumara a las comunidades que habían anunciado su solidaridad con la situación, como Catalunya o Valencia. Para Save the Children, "Andalucía puede y debe atender a esta emergencia". Pese a que una decena de países se mostraron dispuestos a la acogida, el Gobierno de España, cabe recordarlo, descartó esa posibilidad al experimentar ya una importante "presión migratoria" en sus costas, fundamentalmente en Canarias, según argumentaron desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El caso es que no consta que el Gobierno andaluz se haya pronunciado al respecto. Save the Children no ha recibido respuesta y, de hecho, "dada la urgencia de la situación" este jueves se han vuelto a poner en contacto con el gabinete del presidente, a quien le dirigieron personalmente la propuesta por carta, aún sin responder. "Normalmente nos responden a las comunicaciones que les mandamos, pero en esta ocasión no hemos recibido nada", comentan fuentes de la organización. Save the Children, como otras entidades, han solicitado por carta a la Junta que lo haga, pero no han obtenido respuesta, añaden. Cierto es que no hay plazo para que la Junta conteste ya que no se trata de un procedimiento administrativo sino de una carta.

Desde la Junta de Andalucía, a preguntas sucesivas de este periódico, no se han pronunciado al respecto ni siquiera si se va a responder la carta o en qué sentido, pese a que se trata de una situación urgente, como hacía constar Save the Children en la misiva, donde aludían a las necesidades de las personas más vulnerables que allí se encuentran, con especial atención a la infancia y haciendo valer el interés superior del niño. "La gravedad de la situación necesita de grandes gestos que vayan más allá del control de fronteras, por lo que el respeto a sus derechos humanos ha de ser la prioridad. Andalucía ha sido desde siempre y sigue siendo tierra de acogida, pero también de migrantes. Esta tragedia en el corazón de Europa debe ser respondida por nuestra tierra, una región de las más solidarias del continente", aseguróJavier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía, en la carta enviada por la organización a Juan Manuel Moreno.

Save the Children también pidió al Gobierno español que apoye las expresiones espontáneas de solidaridad coordinando la respuesta y permitiendo la acogida de los niños y niñas que se encuentran solos y las familias con niños, niñas y jóvenes que recientemente hayan cumplido la mayoría de edad. Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre varios incendios destruyeron el campamento de refugiados de Moria, en la isla helena de Lesbos, donde se encontraban en condiciones infrahumanas y de hacinamiento unas 13.000 personas, cuando la capacidad inicialmente era de solo 3.000. Entre ellas, había más de 4.000 niños y niñas junto a sus familias y 400 que se encontraban solos, sin ningún referente adulto.

La organización denuncia que, durante los últimos cinco años, estos niños y niñas han sido privados de sus derechos humanos básicos, como el asilo y la protección, el acceso al agua, a los alimentos, a la atención médica y psicosocial, así como a la educación. Los psicólogos que trabajan en Lesbos señalan que un número cada vez mayor practica la autolesión e incluso ha intentado suicidarse. Ansiedad, depresión, migrañas recurrentes e insomnio son otros de los síntomas sufridos debido a la larga estancia en condiciones totalmente inaceptables.