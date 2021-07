Paz Díaz Nieto es directora general de Fondos Europeos en el Gobierno de Cantabria y es consciente de que en los próximos años, al igual que toda la Consejería de Economía, estará en el ojo del huracán de la ejecución de los proyectos que Europa financiará en la era post-COVID. A Díaz Nieto esto no le viene de nuevas. Aunque lleva cuatro años en el Ejecutivo autonómico tiene tras de sí 25 años de experiencia en promover proyectos internacionales y conoce a la perfección la manera de pensar de la maquinaria burocrática de Bruselas.

De puertas adentro, en la Administración está plenamente asumida esa mentalidad y, de puertas afuera, Cantabria ya está siendo referente en la ejecución de proyectos. De hecho, la Comisión Europea acaba de distinguir a la comunidad como región de "excelencia" en la gestión de los fondos del Marco Financiero Plurianual 2014-2020. Por el camino, se ha acabado con la idea de que el maná europeo sirve para financiar cualquier cosa: en Europa se mira con desconfianza a los países del sur y los Fondos para la Resiliencia solo llegarán con proyectos ajustados a las líneas que la UE promueve para conseguir cambios reales en los modelos productivos. Dicho de otra manera, buen número de los proyectos que ha propuesto Cantabria para ser financiados (102 proyectos del programa 'Cantabria (re)Activa', valorados en 2.600 millones de euros) no pasarán el 'corte'. De hecho, actualmente, se ha confirmado la transferencia de 155 millones de fondos europeos para Cantabria, una cifra que no es definitiva ni mucho menos porque sigue subiendo día a día.

Díaz Nieto entró en la Administración pública asumiendo la coordinación de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) hace cuatro años, dado que hubo un interés de Cantabria en incrementar la participación en iniciativas europeas. Con el cambio de legislatura ha asumido el cargo de directora general, sin perder de vista la coordinación de proyectos de la OPE. "Ha sido picar piedra desde el principio porque convencer a la Administración de estar presente en propuestas europeas no ha sido fácil", asegura. "Una cosa es ser gestor como Administración y otra ser socio de un proyecto europeo para identificar mejores prácticas en otros países e implementarlas porque, al fin y al cabo, es la Administración la que tiene una posibilidad de llevar a cabo una transformación de las políticas públicas".

A veces no se es consciente de la capacidad de financiación que ofrece Europa y que se desaprovecha. ¿Hay una 'cultura' en el país y en la comunidad de recurrir a los mecanismos europeos de financiación de proyectos?

He estado 25 años trabajando en la gestión de proyectos de cooperación y fondos europeos. Ha trabajado en América Latina y en Francia y al volver a España mis antiguos compañeros me preguntaban cómo lo ves y yo les decía que es como un océano lleno de peces, de oportunidades, y que la gente no se lanza a por ellas. En otros países ven una pequeña oportunidad y se lanzan.

¿Puede ponerme ejemplos de programas europeos que Cantabria esté aprovechando?

Uno de ellos es el proyecto FOLM, que es un proyecto financiado por Noruega para insertar a los jóvenes en la vida laboral. Es una metodología basada en el aprendizaje al aire libre y ha sido un proyecto muy exitoso en Cantabria: han participado cerca de 400 jóvenes y la tasa de éxito ha sido rotunda con cerca de un 85% de los participantes que se insertan en el mundo laboral o siguen estudiando. La metodología la diseñó el Reino Unido, la Universidad de Edimburgo, y quisiéramos darle continuidad a través del Fondo Social Europeo (FS) o el Mecanismo Europeo de Cooperación y Resiliencia. Otro proyecto se llama SELF y es de economía social. Consiste en detectar oportunidades en el territorio para desarrollar negocios dentro de la economía social. Es un emprendimiento que tiene en cuenta las características del territorio en que está implantado. Esta iniciativa sitúa a Cantabria como región pionera en este tipo de iniciativas. Nos gustaría continuar en esta línea porque es un área prioritaria de la Unión Europea.

La tramitación de los proyectos europeos en tiempo y forma va a ser esencial para recibir la financiación europea. ¿El Gobierno de Cantabria tiene la 'maquinaria' a punto para llevarlo a cabo?

Estábamos preparados...

Pero acaban de contratar a seis personas más para la Oficina de Proyectos Europeos.

Es verdad que ha habido que hacer una labor de reconversión del personal que había y que ya estaba desbordado con proyectos. Cuando surge la pandemia y con la llegada masiva de fondos europeos, obviamente, surge también la necesidad de contratación de estas seis personas, que ya están a día de hoy a tope.

De hecho quieren ampliar y contratar a un coordinador de proyectos y a un técnico de comunicación, según tengo entendido.

Efectivamente, aún sigo realizando las labores de coordinación de la OPE hasta que se contrate a una persona.

¿No existe la idea común de que los proyectos presentados por Cantabria al Gobierno central ya tienen el visto bueno de Bruselas, de que está todo hecho ya?

Cantabria (re)Activa es un recopilatorio de ideas y proyectos. Ni mucho menos pretende ser los proyectos definitivos. Muchos de ellos se caerán y otros seguirán. Eran ideas en el cajón, pero se hizo ese ejercicio (en las consejerías) de poner sobre la mesa los proyectos que podrían encajar y de esos a lo mejor finalmente se llevan a cabo un 5 o un 10%. En el documento 'España puede' que ha presentado España no viene ningún proyecto en concreto. El documento habla de 'palancas', habla de reformas, de cambios necesarios y de medidas de actuación. Habla de políticas públicas. En la medida que La Pasiega, por ejemplo, o cualquier otro proyecto, encaje con esas líneas será financiado.

¿Cuándo se conocerá la selección definitiva?

Los diferentes consejerías tienen reuniones con sus respectivos ministerios y cada una ya sabe qué transferencia se les va a hacer. Luego las consejerías tendrán que gestionar la financiación que reciban.

¿Cuesta en Cantabria adaptarse a la mentalidad burocrática de Bruselas?

La mentalidad europea es muy cartesiana. Ellos tiene claro cuál es el objetivo y a dónde quieren llegar, por lo que hay proyectos que se caen. Esto no es un Plan E. Muchos de los proyectos que se proponen son infraestructuras. España lleva ya 30 años financiando carreteras y aeropuertos, algunos de los cuales están infrautilizados. Yo me pongo en la piel de un holandés o de un alemán. Es como estar en una comunidad de vecinos y que al que llevas apoyando 30 años y le dices lo que tiene que corregir y modificar en la vivienda cada vez que hay crisis vuelva a lo mismo...

Pero las contrapartidas que exige Europa ¿no responden a un modelo ideológico? ¿No se ofrece ayudas en momentos de necesidad y se aprovecha la ocasión para exigir reformas del mercado laboral, de la fiscalidad...?

España es uno de los países donde a día de hoy se sigue cometiendo mayor fraude fiscal y yo me pongo en la mentalidad de los europeos que dicen que "siempre te estoy ayudando" y veo los desmanes que se han cometido en 20 años con la gestión de los fondos y eso no cabe en la mentalidad europea. Por eso ahora dicen "voy a decirte por dónde vas".

Sin embargo, España ha pasado de ser un receptor neto de financiación europea a ser un contribuyente.

España es un país más pagador que receptor, aunque con estos fondos seamos el segundo país más beneficiado. Creo que las medidas que se llevaron a cabo en la anterior crisis son muy criticables, totalmente. Tuvieron mucho impacto social. No tuvieron en cuenta el factor humano, que es fundamental. Pero creo que estamos ahora ante una oportunidad y lo que me encuentro aquí es que muchas entidades no son capaces de visualizar los cambios necesarios. Es dinero para llevar a cabo cambios del modelo económico.

A propósito de la pandemia y de los fondos de Resiliencia, ¿en Cantabria no se ha intentado meter un poco de todo, se ajuste o no a las líneas marcadas por la Comisión?

Ese es el problema, que ahora Madrid está diciendo qué se queda fuera. La mayor parte de los proyectos de la Cantabria Cantabria (re)Activa o de los '(re)Activas' de las demás comunidades autónomas, porque todas presentaron sus proyectos, se van a quedar fuera, porque todas van en la misma línea y Europa dice sostenibilidad, transformación digital y transformación o cohesión social. Apostar, por ejemplo, por los jóvenes, por el emprendimiento de base social que al final constituye un cambio de modelo económico.

¿Cómo será en detalle el mecanismo de financiación?

Va a funcionar por transferencia. Cada Consejería se está entrevistando con su Ministerio, que le anuncia cuánto le tocará. Lo que hacemos aquí como Consejería de Economía es coordinarnos con las demás consejerías y ellos nos van informando de manera puntual del dinero que se va 'cerrando' con Cantabria.

¿Puede poner un ejemplo?

Sé que unos 68 millones de euros le van a tocar a la Dirección General de Vivienda y Madrid ya le ha dicho que tiene que llevar a cabo actuaciones en eficiencia energética y recuperación del patrimonio de edificios destinados a Sanidad y Educación... ¿y qué hará Vivienda, entonces? Detectar los ayuntamientos y entidades que tienen proyectos y firmar convenios con ellos o lanzar líneas de subvención. Funciona así.

¿Cuánta financiación europea ha confirmado el Gobierno central hasta el momento?

A día de hoy, y por los compromisos de transferencia, y aunque todavía falte Industria, Ganadería y Obras Públicas, hay unos 155 millones de euros. Es una cifra que va subiendo, sin contar los 96 millones del programa React, incluido también en la financiación europea.

Imagino que dispone de un cronograma enorme del que no se separará en los próximos años.

Apenas se sabe cuánto se va a transferir ni siquiera se sabe cuándo empezará. Algunos han empezado a recibir pequeñas cantidades pero será este verano, posiblemente en agosto o septiembre. Nuestra labor es agilizar lo posible, detectar las necesidades de personal, por si se requiere aportaciones de la OPE... Hay una plataforma que está creando la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio y habrá que ir vertiendo todos los datos en dicha plataforma.

Corríjame si me equivoco. En términos de plazos, los proyectos tienen que estar tramitados y ejecutados en un 70% antes de 2023.

Es cierto que se había dado una fecha bastante corta, la de 2023, para la gestión de estos fondos... Lo que se ha estado intentado identificar son proyectos maduros, más que proyectos grandilocuentes. Se pueden imputar gastos desde febrero de 2020 por lo cual todos aquellos proyectos que ya estén funcionando y que estén en las líneas marcadas pueden ser financiados por esta vía. Efectivamente, es 2023, aunque el Ministerio de Ciencia, en algunas líneas de investigación, nos ha dejado hasta 2025. Depende del proyecto.

El 30% restante tiene que estar licitado y adjudicado en 2023 mismo.

Esto requiere un compromiso de toda la Administración y agilizar trámites.

Entre ello renunciar a la fiscalización previa y hacerla posterior para abreviar.

Efectivamente. Llevamos varios meses trabajando en ser lo más ágiles posibles y empezamos a gestionar convenios o subvenciones. Un convenio es más fácil de gestionar porque una línea de subvención implica una tramitología que complica y ralentiza todo el proceso.

¿No están pasando a un segundo plano los fondos estructurales, de los programas operativos?

Para nada. De hecho estamos con una sobreejecución del 105%, incluso hemos levantado la mano al Ministerio para reclamar fondos de alguna comunidad que no los haya ejecutado. Estamos trabajando con una consultora en el plan de trabajo del próximo Plan Operativo Feder y FSE, que se va a gestionar desde aquí. Estamos trabajando con una estrategia global, que considere la parte de Industria, la parte territorial y de medio ambiente, social, educativa y laboral para, a partir de ahí, en la parte socioeconómica, desarrollar los planes operativos.

¿Puede hacer una estimación de los fondos que pueden ser asignados en el próximo período a Cantabria?

Todavía no se sabe cuánto le va a suponer a España ni a Cantabria. Sí sabemos que la financiación va a subir un 10% y el reparto será del 60-40%. Antes nos daban un 50% de cofinanciación, ahora va a subir un poco por ser considerados Región de Transición. Yo creo que a principios del año que viene ya estarán en marcha los planes operativos.