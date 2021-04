25 d'abril: per un finançament just al País Valencià

Unides Podem treballa per aconseguir avanços que revertisquen l'infrafinançament històric de la Comunitat Valenciana, fidels a l'esperit d'aquella gran manifestació per la "millora de Sistema de Finançament", que va tindre lloc a València la vesprada del 18 de novembre de 2017, on a més de els actuals socis del Botànic, convocaven els sindicats i, en general, la societat civil de País Valencià.

Un finançament just per a la nostra autonomia és una reivindicació històrica que Unides Podem defensarà sempre.

Això requereix la reforma de el Sistema de Finançament Autonòmic en l'àmbit del conjunt de l'Estat. Per això vam incloure, a l'Acord de Govern de Coalició amb el PSOE, aquest compromís:

"Desenvoluparem la previsió de les regles i principis que han de regir el Sistema de Finançament de les comunitats autònomes que resolga les mancances, asimetries i ambigüitats del sistema actual. L'objectiu és implantar un sistema que permeta garantir la lleialtat i solidaritat entre territoris i la igualtat de tots els espanyols i espanyoles, i assegurar la justa distribució dels recursos públics i la capacitat de les comunitats autònomes per proveir els serveis i prestacions socials que són de la seua competència"

Compromisos pels que UP estem lluitant, com ho estem fent en cada un dels punts d'aquest Acord de Govern.

Algunes de les propostes concretes que per aquesta reforma que UP proposa, són:

La igualtat i blindatge dels Serveis Públics fonamentals: per garantir l'educació, la sanitat, les prestacions socials i l'atenció a la dependència.

Un sistema de repartiment just i equitatiu: finançant amb els recursos tributaris que corresponen a cada comunitat autònoma i amb les transferències de l'Administració General de l'Estat.

Adoptar un enfocament basat en un "sòl d'ingressos" per finançar les polítiques públiques.

La solidaritat interterritorial per aconseguir la convergència econòmica dels diversos territoris autonòmics.

L'equitat territorial i anivellament augmentant les aportacions per reduir la desigualtat i la bretxa de finançament entre les diferents comunitats.

Una major autonomia fiscal per incrementar la capacitat normativa en matèria tributària a les comunitats autònomes.

Unes hisendes integrades en una organització de tall federal per a una lluita eficaç contra el frau i l'elusió fiscal.

Són iniciatives centrades en que aquesta justa reforma financera que exigim siga factible i no es quede en meres declaracions polítiques, ni en "brindis a el sol" de cara a la galeria.

I, mentrestant, treballem per pal·liar les actuals injustícies amb mesures concretes per acabar, per exemple, amb el dèficit inversor a la Comunitat. En els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 vam aconseguir una inversió d'un 9'6% del total d'inversions, quasi el 10% que històricament hem reclamat, més que duplicant els PGE anteriors.

Ara es tracta d'avançar en aquest sentit, amb compromisos concrets. Al Congrés vam arribar a un acord entre les diferents forces del Botànic que permet avançar en propostes que comprometen al conjunt de Govern Estatal.

En aquest esforç està Unides Podem.