Antonio Carbonell cessa como a President de Caixa Ontinyent

Tal com havia anunciat ja fa temps, una vegada finalitzat el procés de renovació parcial dels membres dels òrgans de govern de Caixa Ontinyent, Antonio Carbonell ha presentat la seua renúncia als càrrecs de president i de membre del consell d'administració de l'entitat.

Antonio Carbonell va ser vicepresident entre els anys 2000 i 2013, i president des d’eixe moment, havent afrontat amb gran encert la crisi financera (2008-2012) que va afectar i va transformar tot el sistema bancari espanyol amb la caiguda, a més, de la pràctica totalitat de les caixes d'estalvis. A la supervivència de Caixa Ontinyent no va ser aliena, en absolut, la posició de qui era vicepresident aleshores, Antonio Carbonell, qui va apostar per la continuïtat d'un model banca diferent, social, pròxima, territorial i ubicada en unes comarques centrals valencianes de les quals és pulmó financer i motor econòmic.

El moment de passar el testimoni a una altra generació més jove

En paraules de Carbonell, “com a consellers, el nostre compromís amb els fundadors i amb la societat és garantir la continuïtat d'una caixa d'estalvis creada amb la finalitat específica de contribuir al benestar del seu àmbit d'actuació assegurant la disponibilitat dels estalvis, finançant l'economia productiva, facilitant l'accés als serveis financers i revertint els beneficis en actuacions d'interès comunitari. És el que ha fet Caixa Ontinyent des de 1884, i a tots ens correspon anar passant el testimoni de generació en generació perquè aquesta labor perdure en el temps, evidentment adaptada a les circumstàncies de cada època. Ara és el meu moment, el moment de passar el testimoni a una altra generació jove, amb espenta, amb la mateixa voluntat i amb la mateixa força amb què vaig arribar jo a la Caixa fa 21 anys”.

Transformació digital i qualitat de vida als nostres pobles

En els últims anys i baix la presidència d'Antonio Carbonell, Caixa Ontinyent ha afrontat la seua transformació digital que, a diferència d'altres entitats, conjuga amb els serveis tradicionals a través de les oficines. “Estem assistint a una total transformació del sector bancari a marxes forçades, amb tancament d'oficines, reducció de personal i reconducció de serveis a uns mitjans telemàtics amb els quals es familiaritzen especialment les generacions més joves. Però esta accelació pot generar temporalment focus d'exclusió financera en determinades àrees geogràfiques i en determinats col·lectius. I ací té un paper fonamental Caixa Ontinyent, mitigant els efectes en la seua zona”.

Reconduir i adaptar l'activitat financera de Caixa Ontinyent a aquests temps i mantenir la rendibilitat i la solvència han estat objectius bàsics de la gestió del consell d'administració. I s'han aconseguit amb esforç i amb el treball quotidià de la gran plantilla de professionals amb què compta l'entitat. Però Antonio Carbonell destaca especialment la projecció social de l’entitat i la labor a través de la seua obra social, que està aportant recursos materials i immaterials a les nostres localitats. “Ara que es parla tant de l’Espanya despoblada o en despoblació ens adonem de la gran importància que té la nostra caixa en el manteniment de la qualitat de vida de la nostra gent, perquè els nostres pobles necessiten activitat econòmica, habitatges dignes, infraestructures sanitàries, docents, assistencials i culturals, i una societat civil activa i amb iniciativa. I en tots aquests camps actua Caixa Ontinyent: financem l’activitat econòmica i la construcció d'habitatges, tenim en funcionaments centres socials, assistencials i culturals, potenciem la recerca i divulgació de temes autòctons, som presents als campus universitaris, col·laborem amb més de 300 col·lectius, gestionem fundacions, i a través de la Fundació Caixa Ontinyent hem recuperat el Mont de Pietat i desenvolupem un programa pioner d'educació financera obert a totes les persones a través de diferents canals”.

Com reconeix el mateix Carbonell, l’actuació de Caixa Ontinyent es deu a la confluència de diversos factors: la confiança dels clients, la professionalitat de la plantilla i les encertades decisions estratègiques d'uns òrgans de govern que creuen seriosament en el futur d'aquesta Caixa. ”La meua felicitació a tots, clients, personal i membres d'òrgans de govern, per la labor realitzada, i el meu agraïment per la col·laboració que m'han dispensat en aquests anys. Ha estat un orgull presidir Caixa Ontinyent, que deixe en una bona posició i les millors mans. Vénen temps difícils per al sector, ho sabem, i per això, fins i tot sabent que comptem amb el millor equip, els desitje la millor sort”.

President en funcions

La renúncia d'Antonio Carbonell deixa vacant la presidència de Caixa Ontinyent les funcions de la qual exercirà, fins a l'elecció de nou president per part del seu consell d'administració, previsiblement en uns dies, el vicepresident José Pla Barber, també vinculat a la caixa per la seua pertinença al consell d'administració des de l'any 2000, en el si del qual ha exercit diversos càrrecs.

José Pla és doctor en Ciències Econòmiques amb premi extraordinari de doctorat i certificat europeu, catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat de València i investigador associat del “John Dunning Center” de la University of Reading (UK).