Mercadona rebaixa centenars de productes bàsics un mes després que Juan Roig reconeguera que els preus havien pujat “una burrada” el 2022

Dijous passat, Mercadona anunciava la rebaixa del preu de 500 productes, sumant-se així a cadenes de supermercats com a Dia o Eroski, que ja havien dut a terme mesures similars. La decisió de la cadena valenciana de supermercats es produeix a penes un mes després que el seu president, Juan Roig, reconeguera que el 2022 havien apujat els preus “una burrada” per “mantindre la cadena de producció”.

L’empresari valencià va reconéixer en la presentació anual dels resultats de Mercadona –l’empresa va obtindre uns beneficis de 718 milions d’euros el 2022, un 5% més que l’exercici anterior, amb una facturació de 31.041 milions– l’increment de preus dels últims mesos, que va atribuir a circumstàncies com la guerra d’Ucraïna, que ha provocat la falta d’uns productes determinats: “Hem apujat una burrada els preus, però cal mantindre la cadena de producció”.

L’empresari valencià va assegurar que la companyia s’havia “deixat la pell” per repercutir menys costos als consumidors i ser “vaixell de contenció” entre la cadena de valor i el públic, reduint en dos punts la diferència entre l’augment de cost repercutit pels proveïdors (12%) i l’increment aplicat als clients (10%). Segons va apuntar, si no s’hagueren apujat els preus, “el desastre de la cadena de producció hauria sigut impressionant. No depén d’una decisió personal nostra, depén de l’oferta i la demanda”.

Juan Roig va desgranar alguns exemples d’aquestes pujades: la tomaca ha passat d’1,39 a 2,05 euros el quilo (48%); el porc ha passat d’1,05 a 1,96 euros (87%) des de gener del 2021; l’oli de gira-sol, d’1,60 a 3,20 euros (100%). Els motius en cada cas, tal com va explicar Roig, són diferents: el preu del gas, la guerra d’Ucraïna, el mercat xinés... L’empresari valencià també va comentar altres exemples de l’evolució de preus prenent com a referència el gener de 2021, com el sucre, que ha passat de costar-los 85 cèntims a 1,35 euros el quilo (+59%); el litre de llet semidesnatada, de 58 a 90 cèntims (+55%); l’arròs, de 85 cèntims a 1,30 euros (+53%); els ous, d’1,45 a 2,20 euros la dotzena (+52%); o la farina, de 48 a 70 cèntims (+46%).

Un estalvi de 150 euros anuals

Llavors, Roig es va mostrar contrari a posar un límit als preus, “només és possible si el proveïdor fera el mateix”, alhora que va reconéixer que “lluitarien per abaixar els preus”. Ara, pràcticament un mes després d’aquestes paraules, Mercadona ha anunciat que des d’aquest mes d’abril i fins al final d’any abaixarà els preus de 500 productes de consum diari, una mesura que, segons els seus càlculs, suposarà un estalvi de fins a 150 euros anuals en la cistella de la compra dels seus clients –l’estalvi global calculen que serà d’uns 200 milions d’euros fins al final d’any i l’impacte en el marge de la companyia serà de 0,6 punts negatius.

Amb això pretenen “avançar-se a la baixada de costos, després de comprovar que lentament ja va produint-se en el mercat”, sense modificar la qualitat dels productes i “garantint la sostenibilitat de tota la cadena alimentària”.

La reducció de preus s’aplica en productes en conserva com la tonyina, lactis com alguns formatges i iogurts, fruita seca, olis, neteja i manteniment de la llar, alimentació per a mascotes, brioixeria, celler o perfumeria; en el cas dels productes frescos, Mercadona assegura que “aprofitarà les oportunitats de mercat per a abaixar el preu, com per exemple en la carabasseta, el peix o els pits de titot”. Tots aquests productes estaran degudament identificats.

Pujada en el preu dels aliments

Fa unes setmanes, elDiario.es va analitzar la variació de l’IPC en més de 200 productes durant l’últim any. Els aliments van registrar una pujada rècord a penes dos mesos després de la rebaixa de l’IVA als productes bàsics aprovada pel Govern al desembre. En conjunt, els aliments i les begudes s’han encarit un 16,6% en comparació amb febrer del 2022, amb la llet (+33%), l’oli d’oliva (+34%), els ous (+28%), el iogurt i les creïlles (+21%), la carn (+14%), el pa (+13%) o el peix (+13%) com a principals exponents.