Fundació Scito i l’EMT València col·laboren per apropar la literatura a la ciutadania en la setmana europea de la Mobilitat

Del 16 al 22 de setembre, en motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, els usuaris de l’EMT tindran l'oportunitat de gaudir durant el seu trajecte dels relats de València en Línia. Trenta històries en el bus, un llibre publicat per Scito Edicions que conta vivències, imaginàries o no, viscudes per diferents usuaris de l’EMT.

A través de la integració de codis QR en les parades de la xarxa d’autobusos, es podrà accedir a diferents audiorrelats que amenitzaran el viatge. A més a més, amb motiu del Dia sense cotxe, 22 de setembre, en que l’autobús és gratuït per a tots els usuaris, autores de relats i l’actriu Pepe Juan llegiran la seua història en parades seleccionades.

La col·laboració entre EMT i Fundació Scito pretén apropar la literatura a la ciutadania, alhora que amenitzar el trajecte amb històries curtes i divertides.

'València en Línia', de concurs a publicació

Aquesta no és la primera ocasió en la qual Scito Edicions i EMT col·laboren. De fet València en Línia. Trenta històries en el bus es va publicar el 2018, fruit d’un concurs convocat per les dues entitats. Ara, tornen a treballar juntes per tal de promoure la lectura a la ciutadania en el transport públic.