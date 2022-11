Markel Redondo cuestiona la idea de éxito social con un viaje visual a los paisajes del desarrollo urbanístico

El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) acoge durante este mes de noviembre la exposición 'La idea de éxito' de Markel Redondo, el proyecto ganador de la IV Beca 'Fragments' de la Unió de Periodistes Valencians. A través de una serie de fotografías, el autor invita a reflexionar sobre el desarrollo urbanístico y “hasta dónde queremos llegar como sociedad”.

La muestra, que permanecerá expuesta en la Sala Alta del museo hasta el próximo 4 de diciembre, ha sido presentada este jueves a los medios de comunicación por el director del MuVIM, Rafael Company; el jefe de exposiciones, Amador Griñó; la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre; el comisario del proyecto cultural Fragments, Pablo Brezo; y el propio Markel Redondo.

Las instalaciones del circuito de Fórmula 1 abandonado en València, los alrededores de Terra Mítica o las obras del plató exterior de la Ciudad de la Luz son algunos de los “paisajes” fotografiados por Redondo, pero también las playas de Babilonia, en Guardamar del Segura, la de Calpe o unos invernaderos de nísperos.

“Hemos intentado trabajar la idea del desarrollo y ver como sociedad hasta dónde queremos llegar”, ha explicado Redondo, que ha añadido que, a su parecer, “la Comunitat Valenciana es un ejemplo muy bueno de ello”, ya que “hay varios ejemplos urbanísticos o proyectos que han acabado a medias o no han acabado de funcionar”.

Según ha explicado el autor, natural de Bilbao (País Vasco), las fotografías han sido realizadas durante “cinco o seis viajes” en los que se ha “enfocado en varios lugares históricos” del territorio valenciano.

“Situamos una serie de lugares que yo he ido visitando y revisitando, y otros que he ido descubriendo de manera espontánea con la idea de construir un paisaje de la Comunitat Valenciana”, ha relatado, y ha destacado que su condición foránea le otorga un carácter “exótico” que “a veces le ayuda y a veces no tanto”.

Así, 'La idea de éxito' trata de alejarse de los trabajos anteriores de Redondo, en los que se enfocaba principalmente --según ha apuntado el propio autor-- en el paisaje y el urbanismo. “He intentado buscar un lado más humano. No solo va de lo que el ser humano hace al paisaje, sino de cómo nos relacionamos como sociedad y como seres en el entorno en el que vivimos”.

Ensayo visual “a fuego lento”

La exposición es el resultado de un año de trabajo que, en palabras de Brezo, ha dado lugar a “un ensayo visual, hecho a fuego lento, trabajado por un equipo multidisciplinar y que, en lugar de limitarse a informarnos, nos apela y nos plantea una reflexión concreta”.

“Markel Redondo nos plantea un recorrido visual por elementos que significan nuestra idea de desarrollo y se pregunta qué entendemos por éxito en nuestra sociedad”, ha agregado el comisario del proyecto 'Fragments'.

Por su parte, De la Torre ha destacado que la “vinculación” del proyecto de Redondo a la idea de éxito es “muy adecuado en la actualidad en el sentido que muestra cómo esa idea de éxito ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo tiene un impacto en el paisaje y el urbanismo”.

Asimismo, de la Torre ha remarcado la intención de “impulsar y apostar por el periodismo gráfico” que persigue el proyecto 'Fragments', de la Unió de Periodistes, y que este año cumple su cuarta edición.

“Lo natural y ficticio”

El recorrido de la exposición finaliza con una fotografía que, tal y como ha destacado Redondo, “representa muy bien todo el proyecto” y que ha sido seleccionada para la portada de los trípticos. La imagen, realizada “de manera espontánea”, muestra a un hombre mirando a una valla en una especie de “piscina” artificial en un entorno donde “se mezcla lo natural y lo ficticio”.

“Se ve que hay algo que para mí no acaba de funcionar como paisaje”, ha señalado el autor, que ha subrayado la posición del hombre “mirando a la nada o a un precipicio”. “Para mi es todo lo que representa la idea del éxito o hasta dónde queremos llegar como sociedad”, ha agregado.

Proyecto 'Fragments'

El proyecto cultural de la Unió de Periodistes está conformado una beca, una exposición, un libro y un programa de actividades, que este año girarán en torno al proyecto ganador de Markel Redondo.

En palabras de Brezo, la beca 'Fragments' “no pretende representar ni premiar las mejores prácticas periodísticas, sino servir de banco de pruebas para investigar la relación entre los lenguajes visuales y los hechos informativos, así como proponer un mejor uso de las imágenes”.

Así, la edición del libro y la programación de las actividades se llevará a cabo en la primavera de 2023 y constará de talleres monográficos para profesionales, conferencias, ediciones, presentación de publicaciones, cursos de iniciación a la fotografía, visitas guiadas, talleres infantiles y bookjockeys, entre otras actividades.