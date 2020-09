Mónica Oltra: "Cuando hicieron a Peter Lim presidente del Valencia pensé: menos mal que mi padre no ha tenido que ver esto"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha participado este martes en la presentación del libro Nosaltres som el València. Futbol, poder i identitats (Afers, 2020) del sociólogo Vicent Flor sobre el Valencia CF. Oltra, que no acostumbra a dejar indiferente a nadie allá donde va, ha repartido estopa contra Peter Lim y contra el elitismo izquierdista que rechaza las Fallas y el fútbol; incluso ha defendido el fútbol como mecanismo "para visibilizar a las naciones sin Estado". "Ningún presidente del Valencia habla por mi boca", ha dicho la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Mónica Oltra, conocida aficionada al fútbol, ha hilado una visión casi antropológica del mundo del balompié. "El equipo al que perteneces es una herencia patrimonial, no en el sentido del dinero, sino del padre. Es una transmisión del pater a la manera que lo hace la madre, que es oral. No se hace ante notario, es una transmisión oral, que es la transmisión por excelencia de las mujeres". Oltra, amiga de Flor a pesar de ser compañeros de partido, se identifica también con la pérdida del padre del autor, un hecho luctuoso que atraviesa todo el libro. "Puedes reñir con tu padre sobre todas las cosas pero del equipo no".

Oltra ha lamentado que el Valencia CF esté en manos de "un capitalista". "Cuando hicieron propietario del Valencia a Peter Lim, pensé: menos mal que mi padre no ha tenido que ver esto. Mi padre compraba acciones del Valencia a escondidas, lo descubrimos después de que muriera", cuenta la vicepresidenta del Consell. El hombre "estaba harto de los presidentes autóctonos que hemos tenido", según ha relatado su hija. "No es sólo Peter Lim, es que Bautista Soler no es para estar orgullosos", ha rematado Oltra en referencia al expresidente condenado por planear el secuestro de su sucesor en el cargo. "Mi padre decía que si la gente humilde iba comprando [acciones], el Valencia nunca sería de un capitalista", añade.

Si hay algo que no soporta Oltra es el elitismo de cierta izquierda que rechaza de plano el fútbol, y singularmente al Valencia CF, o las Fallas. "Ser fallera o ser del Valencia, desde el ámbito de las izquierdas, siempre se ha despreciado, se asocian los fenómenos sociológicos o culturales como las Fallas con las élites", denuncia la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. La desvinculación voluntaria de la izquierda respecto al fútbol, un "tremendo error" según Oltra, ha perdido peso en los últimos tiempos. En el acto del centenario del Valencia CF Oltra lloraba emocionada y un exministro del Partido Popular le dijo: "¿tú esto lo sientes?".

No en vano, Mónica Oltra es la personalidad pública que viste la camiseta del Valencia CF con más alto rango (el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es del Madrid). La vicepresidenta se ha referido también a la "identidad de clase" en el fútbol, uno de los aspectos centrales del ensayo. Para cerrar su intervención, Oltra ha defendido el papel de los clubs para "visibilizar a las naciones sin Estado". No ha citado ninguna en concreto.