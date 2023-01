El Gobierno valenciano mantiene a cuatro grandes grupos mediáticos como principales receptores de la publicidad institucional

El Gobierno valenciano concentró casi la mitad de la publicidad institucional en cuatro grandes grupos mediáticos durante 2021. Siguiendo la estela habitual desde que se desglosan los datos, adelantados por Valencia Plaza y publicados el 29 de diciembre en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, que pueden consultarse a través del enlace sobre estas líneas, los grandes beneficiarios de las campañas gubernamentales fueron los medios de Editorial Prensa Ibérica, Grupo Prisa, Grupo Planeta-Atresmedia y Vocento, a través de sus distintas cabeceras.

Prensa Ibérica, con 1,38 millones, y la Ser, con 400.000 euros, máximos receptores de publicidad del Gobierno valenciano

El grueso de la publicidad institucional se mantiene en las mismas cifras que en 2020, año en el que experimentó un crecimiento del 16% hasta superar los 14 millones de euros. Las partidas se concentraron en Presidencia y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: el primero, el departamento al que están adscritos los servicios de Promoción Institucional; el segundo, el encargado de movilizar los recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria.

En 2020 el gasto en publicidad institucional se elevó hasta los 14,8 millones de euros, justificados en gran medida por la pandemia de la COVID-19. La Generalitat Valenciana se volcó en campañas de concienciación, promoción de ayudas públicas y recursos de emergencia, así como en campañas de actualización de las medidas sanitarias. En 2021 las cifras han descendido ligeramente, con 14,4 millones de euros en total, manteniendo el mismo esquema de reparto por grupos mediáticos y el peso del departamento que dirige Ximo Puig y el que entonces dirigía Ana Barceló. En 2021 a la emergencia sanitaria se sumó la campaña de vacunación, que representa una inversión importante en publicidad institucional, según las cifras disponibles. Presidencia destinó a estas campañas 733.721 euros, mientras que Sanidad, que elaboró 18 acciones de promoción, destinó 2,26 millones de euros.

En el cómputo global no figura la Conselleria de Educación y Cultura, que no realizó campañas de promoción institucional, según defiende, pero sí figuran las entidades del sector público instrumental -las empresas públicas adscritas a cada conselleria-. Así, no se recogen campañas de Educación, pero sí del Consorci de Museus, el Palau de Les Arts o el Institut Valencià de Cultura, dependientes de la conselleria de Raquel Tamarit, así como las campañas de Turismo, la Agencia Valenciana de Innovación, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o la Entidad Valenciana de Vivienda (el Evha). Presidencia, contando el sector público instrumental, superó los 8 millones de euros en publicidad institucional, siendo de nuevo el departamento que aglutina gran parte de la distribución de publicidad institucional.

El Grupo Prensa Ibérica, editor de los periódicos Levante-EMV, Información y Mediterráneo, volvió a ser el principal receptor de campañas institucionales. Sus cabeceras alcanzaron los 2,37 millones de euros en campañas del Ejecutivo autonómico, de los que cerca de 900.000 fueron adjudicados directamente desde Presidencia de la Generalitat. Al también conocido como Grupo Moll le siguen las cabeceras de Prisa, con El País y la Cadena Ser como principales receptores de campañas publicitarias públicas, con 1,5 millones de euros en 2021. Los grupos Planeta (Antena 3, La Sexta, La Razón y Onda Cero) y Vocento recibieron cuantías similares en publicidad institucional, con 1,15 y 1,07 millones de euros respectivamente, todas ellas cifras ligeramente inferiores a las del año anterior. Las Provincias (Vocento) recibió 842.379 euros.

La radiotelevisión pública valenciana À Punt Media contó con cerca de 354.000 euros, por encima de las televisiones del Grupo Planeta-Atresmedia, que recibieron 314.000 euros procedentes de campañas de Turisme Comunitat Valenciana y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Por otra parte, elDiario.es recibió cerca 140.000 euros, mientras que el Grupo Plaza (editor de Valencia Plaza) percibió 308.000 euros y 20 minutos recibió poco más de 138.000 euros.