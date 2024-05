La precariedad de los centros de la Generalitat que atienden a mujeres maltratadas: contratos caducados y falta de personal

“Llevamos muchos años esperando una mejora prometida que no llega, y no podemos más. Es por eso que necesitamos dar visibilidad a la situación en la que nos encontramos. Una situación que afecta a muchas profesionales que creen en su trabajo y que se sienten olvidadas y utilizadas”.

La Plataforma de Profesionales de Atención a la Violencia de Género en la Comunitat Valenciana se muestra así de desesperada por la precaria situación laboral que vienen arrastrando en los últimos años, lo que repercute en la calidad del servicio que prestan y que requiere de grandes dosis de sensibilidad y profesionalidad.

Es en precisamente en este aspecto, el de calidad asistencial como consecuencia de la precariedad laboral, en el que también quieren poner el acento: “Por supuesto que está relacionado, sobretodo en los centros con más carga, como el de València. Supuestamente un nuevo pliego de condiciones implica también un aumento de personal. Esto supondría poder mejorar los tiempos que se tarda en dar cita a las mujeres de primera entrevista o pudiendo tener más seguimientos, especialmente a nivel psicológico. La carga de trabajo en València es importante y el no poder dar un servicio de calidad provoca agotamiento y desmotivación, especialmente cuando los responsables constantemente te prometen cambios y nunca llegan”.

La Comunitat Valenciana cuenta con tres Centros de Mujer 24 horas ubicados en Castellón, València y Alicante, y otros siete de 14 horas ubicados en Dénia, Elda, Torrevieja, San Mateu, Segorbe, Yátova y Xàtiva, además del Servicio de Atención Telefónica 900 580 888. En total cuentan con 218 trabajadoras.

“Básicamente somos un equipo altamente cualificado formado prácticamente por todo mujeres, a excepción de algunos subalternos, pero en la parte de atención directa somos todas mujeres, salvo algún hombre en los equipos de sensibilización. Damos servicio a otras mujeres y a sus hijas e hijos. Y ejercemos labores asignadas tradicionalmente al género femenino, como son los cuidados, la atención”, explican.

Según explican, en 2017 se adjudicó el contrato del servicio, que se ha ido prorrogando hasta el tope legal que expiró el pasado año. Poco antes de las pasadas elecciones, se acordó un nuevo convenio colectivo que mejoraba las condiciones laborales de la plantilla. Entre otras cosas, implica subidas progresivas de salarios de entre un 14% y un 40% y los turnos de noche actualmente se vienen pagando en los últimos años a 9,85 euros pasarían a pagarse a 24,17 euros. El plus por trabajar un domingo que no estaba reconocido pasaría a pagarse a 30,73 euros. Sin embargo, estas mejoras no se pueden aplicar hasta que no se vuelva a adjudicar el servicio.

En julio de 2023 el pleno del Consell autorizó la tramitación urgente de la contratación de la red de centros mujer que implicaría además un aumento de personal. No es hasta octubre cuando se publica el anuncio de licitación en la plataforma, dividiendo la misma en 4 lotes. Tan solo se adjudicó el servicio de atención telefónica y los centros de 14 horas de San Mateu, Segorbe, Yátova y Xàtiva, quedando desiertos los contratos de los centros 24 horas y de los de Dénia, Elda, Torrevieja, que siguen sin licitarse.

Al respecto, fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda han asegurado a elDiario.es que el comisionado está en proceso de revisión de los pliegos con el objetivo de que no vuelvan a quedar desiertos, motivo por el que aún no están en disposición de dar plazos concretos sobre la licitación y adjudicación de estos contratos.