El PSPV lleva a Fiscalía la reactivación de un PAI en Benaguasil en el que está detrás la pareja de un concejal del PP

Después de que el concejal del PP en Benaguasil, Stephane Soriano, admitiera en un pleno municipal que su pareja, Luis López, estaba siendo el intermediario entre el fondo de inversión israelí Himin Solar y el gobierno municipal en la reactivación del PAI del Molí Nou, el PSPV de la localidad ha llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción.

Según explica el diario digital ComarcalCV.com la portavoz socialista en la localidad, Laura Mitrugno, ha confirmado la denuncia porque "“entendemos que pueden suponer una ilegalidad”. Mitrugno afirma que “no se trata de nada personal ya que fue Stephane Soriano quién hizo las declaraciones y nosotros lo que no podemos hacer es dejarlas pasar así tan fácil”.

El PAI Molí Nou de Benaguasil es un proyecto aprobado por el pleno municipal en 2006, todavía en época de la burbuja inmobiliaria, siendo ya alcalde Ximo Segarra (PP, el partido que gobierna la localidad desde 1991). El proyecto urbanístico contemplaba la construcción en una zona de huerta de 4.500 viviendas en una localidad de 11.200 habitantes, e incluía su típico campo de golf, instalaciones hípicas, centros comerciales y un hotel de 250 habitaciones. No obstante, la burbuja se pinchó y, aunque tuvo la aprobación de la conselleria en 2009, el proyecto fracasó y dejó un rastro de pleitos judiciales.

El edil popular Stephane Soriano se ha defendido explicando que “la única información que ha podido conocer mi pareja es de dominio público, no privilegiada”. No obstante desde el PSPV se destaca que esta reactivación urbanística "no se ha hecho en ningún concurso público”, por lo que Mitrugno critica que “en la administración pública no se puede hacer así ya que tiene un procedimiento, el cual es de concurso público con garantías de claridad y legalidad”. La concejala del PSPV apunta que “si de verdad querían reactivar el PAI, lo que tendrían que haber hecho es delegarlo por publicidad que es lo que toca” y así, prosigue “hacer que se presenten las empresas que quieran o que el mismo ayuntamiento presente la propuesta a distintas entidades y ver cuál está interesada en hacerlo”.

Con todo advierte Laura Mitrugno que “romper con el agente urbanizador anterior y que nos cueste mucho dinero y luego buscar otro, el cual justamente sea una persona tan cercana al concejal es un poco raro”. Señala pues que “hemos pagado ya 4 millones de euros a Benaguail Urbana, que era el primer agente urbanizador”, además asegura que “tuvimos un pleito porque esta empresa depositó 3 millones y medio en el ayuntamiento cuando se aprobó el PAI y ese dinero se lo gastaron”. También, argumenta, lo que ha ocurrido es que “cuando nos han reclamado, por que no se ha cumplido este contrato, al no tener nosotros ese dinero lo que han hecho es condenarnos a pagar los tres millones de euros más los intereses”.

Ante este reconocimiento de la vinculación personal de Grueso con el intermediario la oposición ha exigido la dimisión del alcalde, Ximo Segarra, y del edil que también es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benaguasil.

Los diferentes grupos políticos municipales se reunieron para acordar la convocatoria extraordinaria de un pleno donde pedirán la reprobación del edil. Uno de los reproches que se le hace al equipo de gobierno es la falta de transparencia hacia el pleno municipal, ya que no se informó de los contactos que se habían establecido con el fondo inversor a través de la empresa de la pareja de Soriano.

Frente a las críticas y acusaciones tanto Soriano como el PP provincial defienden que fueron contactos informales y ni siquiera se ha abierto expediente dentro del consistorio, pese a que sí hubo reuniones en Londres primero y en Benaguasil después, donde sí asistió el concejal, el alcalde Segarra, el técnico de urbanismo y el arquitecto municipal, según reconoció el propio Soriano en el pleno municipal.