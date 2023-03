Un acusat per delicte d’odi nega que haguera increpat una xiqueta marroquina de 10 anys i al·lega que ha sigut voluntari en una ONG

Antonio C. R., l’home acusat d’increpar “amb ànim vexatori i racista” una xiqueta de 10 anys d’origen marroquí a Setaigües (la Foia de Bunyol), ha negat els fets durant el judici celebrat dimecres davant la secció tercera de l’Audiència Provincial de València. “Allí no hi hagué cap incident”, ha afirmat a preguntes de la fiscal. El ministeri públic, que demana huit mesos de presó per a l’acusat per un presumpte delicte d’odi, sosté que el 30 de novembre de 2020, l’acusat va passar amb el seu gos davant el col·legi de la localitat on la xiqueta, llavors de 10 anys, esperava que li prengueren la temperatura, com a mesura de prevenció de la Covid-19. “Amb ànim vexatori, racista i amb intenció de lesionar la seua dignitat”, l’home hauria deixat que el seu gos pixara en la motxilla de la xiqueta, “aüixant-lo” a més perquè s’espantara.

L’escrit d’acusació també relata que l’home havia insultat prèviament la família amb expressions com “moro de merda, ves-te’n al teu país”. No obstant això, l’acusat ha defensat que es tracta d’una mena de muntatge per part d’una persona de la localitat que el “malvol”. “Busca com embolicar-me”, ha dit en referència al president d’una associació de jubilats que, segons ha insinuat, hauria fet conxorxa amb la família d’origen marroquí.

Antonio C. R., militar jubilat, també ha negat qualsevol mena d’“animadversió” cap a “persones d’un altre país”. L’acusat assegura que ha sigut “professor voluntari” d’una ONG amb alumnes de diverses nacionalitats.

La menor, actualment de 13 anys, ha relatat que l’home insultava la família habitualment. “Ens ha escopit a ma mare i les meues germanes i també ens mira malament”, ha declarat. Sa mare, mitjançant una intèrpret, ha contat que el dia dels fets la seua filla va acudir plorant i ella va telefonar a l’acusat perquè s’allunyara. La dona ha assegurat que Antonio C. R. insulta la família i els diu que se’n vagen “al seu país”.

Un testimoni que va presenciar els fets, pare d’una altra alumna, ha declarat que l’home va pegar un puntelló a la motxilla de la xiqueta. “Va fer pipí en la motxilla i la va aüixar amb el gos” per espantar-la, ha afirmat. De fet, la xiqueta ha explicat que té por als cans.

Una altra testimoni, proposta per la defensa, ha dit que el gos “ni va entropessar ni va pixar cap motxilla”. La dona, amiga de l’acusat, manté que es tracta d’una persona “correcta, educada i que no es fica amb ningú”. També ha detallat que es tracta d’un gos Chihuahua “mitjà” que no és agressiu.

Un “acte clar d’humiliació”, segons la fiscal

La fiscal de delictes d’odi, Susana Gisbert, ha dit que la increpació ha quedat acreditada: “La xiqueta descriu perfectament com van passar els fets, es va acostar a ella per una raó concreta: la seua condició de persona d’un altre país”.

També ha destacat que el pare de l’altra alumna que ha declarat com a testimoni “no té amistat amb les parts” i ha relatat “perfectament” els fets. La representant del ministeri públic sosté que es tracta d’un “acte clar d’humiliació” i, a més, amb una “desproporció entre una xiqueta i una persona major”.

El lletrat de la defensa, per part seua, ha demanat l’absolució de l’acusat pel fet de considerar que no està provada l’acció per motius racistes. “Encara que pegara un puntelló, no es pot acreditar que Antonio tinguera coneixement previ que aquella motxilla fora d’aquesta xiqueta en concret”, ha argumentat.

La defensa també recorda que a l’entrada del col·legi hi havia una professora i un policia local que “ni tan sols han sigut citats com a testimonis”. També ha al·ludit al fet que una denúncia anterior per fets similars amb els mateixos protagonistes es va arxivar.

L’acusat, en el torn d’última paraula, ha negat que increpara la xiqueta i ha afegit que la seua declaració en el judici “és l’única veritat”. “Si per accident el gos s’haguera pixat, demane perdó”, ha conclòs.