Amenaçada d’expulsió una altra colombiana sense permís de residència que va denunciar davant la Policia la pèrdua del passaport

Ha tornat a passar. La Policia Nacional ha citat una ciutadana de nacionalitat colombiana que va anar a la comissaria per presentar una denúncia per sancionar-la per estar en situació administrativa irregular a Espanya, tal com ha denunciat València Acull. L’ONG recorda que el Defensor del Poble va condemnar aquesta pràctica, perquè provoca indefensió jurídica de la víctima.

Segons relata València Acull, la dona va acudir a dependències policials, en la localitat valenciana de Xirivella, el 15 de novembre passat a denunciar l’extraviament del seu passaport en la via pública. Després d’identificar-se amb la seua cèdula d’identitat de Colòmbia, un agent li va demanar que esperara per a consultar la seua “situació”.

🔴La Policía Nacional ha vuelto a aprovecharse de que una persona fue a presentar una denuncia para citarla para sancionarla por estar en situación administrativa irregular. Esta práctica, condenada por el Defensor del Pueblo, provoca la indefensión jurídica de la víctima

🧵(1/9) pic.twitter.com/LkxGjOLoeI — València Acull (@valenciaacoge1) 28 de noviembre de 2023

Poc després, expliquen, li van entregar una citació perquè es presentara davant la Brigada d’Estrangeria de la Policia Nacional “en relació amb la seua situació a Espanya”. Habitualment, relaten des de l’ONG, en aquestes cites s’incoa un procediment de sanció per estada irregular que comporta l’expulsió o una multa de 501 a 10.000 euros. Després de la signatura de la citació, i davant la pregunta de si la deportarien, els agents li van respondre que estudiarien el seu cas, però que, si no es presentava a la cita, seria detinguda i deportada al cap de tres dies.

Des de fa anys, tal com comenta València Acull, el Defensor rebutja aquesta mena d’actuació policial, perquè “té clarament un efecte dissuasiu que posa en perill l’activitat punitiva de l’Estat, i constitueix una fallida del principi d’equitat, de proporcionalitat i de seguretat jurídica”.

A més, insisteixen que el Relator de Nacions Unides sobre els drets de les persones migrants exigeix que les víctimes “siguen regulars o irregulars, tinguen garantit el dret a recórrer als tribunals i altres operadors de justícia per a protegir els seus drets humans i evitar la impunitat”; i la Llei 4/2015 de l’estatut de la víctima del delicte, la Directiva 2012/29/UE sobre protecció de les víctimes de delicte i la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància del Consell d’Europa “estableixen la protecció jurídica de totes les víctimes”.

No obstant això, matisa l’ONG que, a Espanya, les persones en situació irregular “no poden xafar una comissaria sense por d’eixir amb una proposta d’expulsió en contra seua per part de la Policia”.

Casos similars

El mes de setembre passat es va produir una situació similar a la ciutat de València, quan una altra ciutadana d’origen colombià sense permís de residència i amb cita per a demanar asil a Espanya va ser retinguda en dependències policials durant 20 hores i proposada per a la mateixa sanció (expulsió o multa de 501 a 10.000 euros per estada irregular) quan es va presentar a denunciar el furt del seu passaport.

Finalment, la Delegació del Govern va arxivar la proposta d’expulsió per considerar que no concorrien “elements negatius o agreujants que justifiquen la proporcionalitat d’aquesta proposta”.