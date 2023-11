El bomber que va advertir la consellera de Vox del risc d’incendis: “Qui no es crega el canvi climàtic que vinga a veure les muntanyes”

“Volem saber què ens ve l’any que ve. Ja sabem que no hi ha salvació enguany, demà ens n’anem al carrer, per desgràcia. Dimecres, si a vosté li ix un incendi forestal, que ve un temporal d’aire vosté, avisarà els serveis d’altres províncies, per bé que 300 persones les ha tirades al carrer demà. Això amb els diners públics de tots, avisarà serveis d’altres comunitats per bé que vosté té formats tots els professionals que estan ací i demà ens envien al carrer”. El bomber forestal A. P. R. va traslladar aquestes paraules a la consellera de Justícia de la Generalitat Valenciana, de Vox, Elisa Núñez, el 30 d’octubre passat durant una protesta que va fer el col·lectiu a la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre per la no pròrroga del servei dels quasi 300 professionals que tenen contractes temporals de sis mesos, de l’1 de maig al 31 d’octubre, i que els últims anys, amb el Govern del Botànic, s’havien prorrogat fins al 31 de desembre.

El vídeo amb la protesta dels bombers i la conversió entre A. P. R. i Núñez es va fer viral, sobretot perquè dos dies més tard, l’1 de novembre, es va declarar l’incendi de Montitxelvo que ha arrasat 2.500 hectàrees i que encara no s’ha donat per extingit,

En declaracions a elDiario.es, A. P. R. explica la precària situació laboral en què estan els 300 efectius temporals dels 930 amb què compta en total la Generalitat Valenciana: “Amb el Govern anterior vam tindre alguna millora salarial i els últims tres anys ens van prorrogar els contractes fins a desembre, però una de les coses més importants que reclamem és un nou conveni, ja que seguim amb el que teníem en Tragsa. El 2019 vam passar a dependre de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències (Sgise) i encara estem sense conveni”.

Sobre el que va passar amb la consellera Núñez, explica que el col·lectiu estava molt dolgut per la incertesa a què se’ls havia sotmés. Segons conta, “a l’estiu ens van dir que sí que es prorrogarien els contractes, després ja ens van citar a parlar el setembre, després ens van donar llargues fins a mitjan octubre i per fi, un dia abans de finalitzar el contracte, ens diuen que no hi seguim, sense donar-nos ni tan sols una carta d’acomiadament”.

El bomber forestal lamenta les retallades anunciades de 13 milions d’euros en prevenció d’incendis i assegura que prorrogar el contracte dels temporals dos mesos, davant la previsió de temporals de vent, hauria suposat un cost d’1,2 milions d’euros al mateix temps que es pregunta “quant ha costat aquest incendi en termes ambientals i econòmics pel pagament dels serveis a les autonomies que hi han posat els seus mitjans”.

Sobre l’actitud negacionista de Vox amb el canvi climàtic, A. P. R. ho té clar: “Convide tots els escèptics que vinguen a veure la situació de les muntanyes, està tot sec i ple de branques caigudes i és una evidència que els últims grans incendis s’han produït el novembre i el març, que va ser el de Vilanova de Viver. Els incendis ja no són un risc només els mesos d’estiu”.

Finalment, lamenta les paraules del president del Govern valencià, Carlos Mazón, en què insinuava que algú que sabia de foc podia estar darrere de l’incendi de Montitxelvo per haver-se produït just després de les protestes. Ell explica: “Els bombers no som assassins de muntanyes ni piròmans, tot el contrari, ens deixem la vida per a protegir-los. És clar que, si és intencionat, el responsable, siga qui siga, ha de respondre davant la justícia, però la realitat és que el risc era molt elevat, hi ha unitats com la d’Alzira que ja han fet 250 serveis en els últims sis mesos. En aquesta zona se n’havien donat mig centenar i a més s’havia anunciat un temporal de forts vents”.

Protesta per les retallades i les paraules de Mazón

El col·lectiu de bombers forestals de la Generalitat Valenciana es manifesta dilluns 13 de novembre a les 10.00 en la Conselleria de Justícia per protestar per les retallades en el servei i per reivindicar l’obtenció del conveni col·lectiu i de la presència de totes les unitats durant tot l’any.

A més, en un manifest signat pel Sindicat Professional, CCOO, CGT i UGT, han condemnat les insinuacions de Mazón en què va afirmar que l’incendi va ser intencionat i executat per persones que “saben de foc”.

“Aquestes declaracions es fan en un context en què s’acabava de despatxar 300 bombers forestals i amb uns pressupostos damunt la taula que retallen 13 milions (quasi un 20%) en el dispositiu”, diu el document.

“En primer lloc, amb una investigació en curs que només ha pogut descartar les causes naturals per qüestions òbvies (no va ser un llamp), qualsevol altra insinuació és d’una gran irresponsabilitat, especialment si la fa el màxim representant de la Generalitat Valenciana. Dir que és gent que sap de foc i que anirem per ells, sense evidències que apunten cap a la possible intencionalitat o qualsevol altra variable, només pot entendre’s com un atac a tot un col·lectiu que havia deixat en evidència els seus errors de gestió. Un col·lectiu que, no obstant això, s’ha deixat la pell i fins a la vida a defensar els nostres boscos i protegir els nostres veïns al llarg de la història”, afirma el manifest.

A més, afig que “l’escenari climàtic ha anat consolidant posicions cada vegada més hostils, mentre el model de gestió del servei de bombers forestals no ha canviat en trenta anys, tot això en un context en què, a més, el mosaic rural ha evolucionat cap a masses forestals més àmplies, denses, contínues i pròximes a les poblacions”.

Retallar el pressupost del servei de bombers forestals en aquest moment “és anar contra el sentit comú, contra l’evidència científica i contra els interessos de la ciutadania”, assegura.