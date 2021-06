Alzira crea la nova àrea de Benestar Animal per evitar els maltractaments i l’abandó

Aquest dimecres s’ha presentat en roda de premsa la nova àrea de àrea de benestar animal dins del departament de Sanitat, que tractarà de pal·liar el problema del maltractament i l’abandó animal.

Es crea dins de la Regidoria de Sanitat una nova àrea de Benestar animal que té com a objectiu treballar activament per a defensar els drets dels animals i assegurar el seu benestar d’acord a la llei.

Des d’esta nova àrea es treballarà activament en dos vessants: d’una banda evitar l’abandonament d’animals i fomentar l’adopció d’animals, i per altra fer un seguiment dels possibles casos de maltractament. L’àrea de benestar animal comptarà amb la col·laboració de diferents protectores i associacions d’animals, així com d’assessorament policial i jurídic. La primera iniciativa d’esta nova àrea és la creació d’una borsa d’adopció animal, de la que formaran part gossos que han sigut abandonats i gats de les colònies felines del municipi.

Segons la regidora de l’àrea, Gemma Alós, “la creació d’esta nova àrea respon a la necessitat de fer front a dos problemes fonamentals. Per una banda l’increment de l’abandonament animal arran la pandèmia i, d’altra, poder controlar de forma directa els casos de maltractament animal com el que va ocórrer fa unes setmanes amb un ‘husky’. L’objectiu és també, en un futur, poder promocionar campanyes i organitzar xarrades que ajuden a reduir esta problemàtica amb la conscienciació de la ciutadania”.

Pel que fa als gossos ha explicat que s’ha establit un protocol d’actuació entre Gossos d’Alpe i Benestar Animal perquè també troben una família adoptiva. La regidora també ha incidit en què cap animal serà sacrificat.

Des de la regidoria de sanitat s’està elaborant un cens d’animals que busquen adopció. Les dades dels animals que formen part d’esta borsa es publicaran a les xarxes socials i les persones interessades hauran d’enviar un correu a sanitat@alzira.es indicant quin animal volen adoptar.

Per la seua banda, l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, ha assegurat que l’objectiu del Govern local és continuar treballant per a millorar el benestar dels animals perquè encara queda molt a fer en esta matèria. “Som una ciutat amiga del animals i sempre hem treballat per a dignificar-los. Hem posat en marxa la gestió de colònies felines o la replega d’equins abandonats i per a portar a terme la nostra tasca comptem amb la col·laboració de departaments municipals com la policia, protectores i veterinaris entre altres. Ara, el nostre objectiu és seguir treballant i fer un pas més per al benestar animal”.

Des de l’àrea de benestar animal es realitzaran els estudis necessaris per a comprovar la idoneïtat de l’adopció i es signarà un compromís on s’expliquen les obligacions de la persona adoptant. Després, es farà un seguiment per a garantir que el gos o el gat tenen unes condicions de vida adequades.