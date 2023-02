El departament de salut de Torrevella incorpora 21 cotxes per als seus centres de salut i Unitat d'Hospitalització a domicili

L'entrada en vigor d'un nou contracte del servei de mobilitat per a la Unitat d'Hospitalització a domicili (UHD) i Punts d'Atenció Continuada d'urgències domiciliàries d'Atenció Primària del Departament de Salut de Torrevella, posa a la disposició dels i les professionals una flota de vehicles integrada per vint-i-un vehicles híbrids de baixa emissió, onze per a la UHD i deu per a Atenció Primària.

La nova flota de vehicles permetrà realitzar l'atenció sanitària a domicili a partir d'aquesta mateixa setmana.

Per part seua, la Unitat d'Hospitalització Domiciliària passa de 6 a 11 vehicles posats a la disposició del departament de salut de Torrevella per als seus professionals.

La Unitat d'Hospitalització a domicili del departament de salut de Torrevella és un servei que abasta les poblacions de Torrevella, el Pilar de la Foradada, Sant Miquel de les Salines, Rojals, Sant Fulgenci, Los Montesinos, Guardamar del Segura, Torremendo i Benijòfer, proporcionant atenció sanitària integral amb rang hospitalari a domicili dels pacients, la qual cosa millora l'eficiència dels recursos i la qualitat de vida dels usuaris, ja que aquests poden rebre el tractament que precisen sense necessitat de romandre ingressats.

Els vehicles estan identificats amb els logotips de la Conselleria de Sanitat Universal, així com el del departament de Salut de Torrevella. L'empresa adjudicatària posa a disposició tots els mitjans, el personal i la infraestructura necessària per a la correcta realització del servei el manteniment tant preventiu com correctiu serà íntegrament a càrrec de cada adjudicatari.

Donat el caràcter integral del servei, el contracte inclou totes les operacions relacionades amb el control de quilometratge, neteja, manteniment preventiu, inspecció tècnica, reparació, substitució dels vehicles, assegurances i atenció 24 hores.