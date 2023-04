Vila-real rellança el Groguet, el primer transport públic i gratuït de la història de la ciutat

El Groguet, el primer servei de transport públic de la història de Vila-real i completament gratuït, ha estrenat aquest cap de setmana la nova flota d'autobusos, que li confereixen als vehicles una imatge moderna i avançada, al temps que redueixen de manera significativa les emissions sonores i a l'atmosfera gràcies al sistema de Gas Natural Comprimit (GNC) que utilitzen.

L'alcalde, José Benlloch, ha presentat el nou servei juntament amb el regidor de Mobilitat, Emilio M. Obiol, el gerent de l'empresa concessionària (Hicid), Vicente Cuevas, i la gerent del concessionari Scania de Castelló, Rosa Rapalo, empresa que ha subministrat els vehicles específicament dissenyats per a Vila-real. En la presentació també han participat el tècnic de Mobilitat, Félix Fuentes, i dos dels conductors que s'encarreguen de les dues rutes circulars amb les quals el Groguet vertebra tota la ciutat.

“Hui és un dia és il·lusionant, perquè presentem els nous vehicles del primer transport públic de la història de Vila-real. En els últims anys, Vila-real ha experimentat una transformació de poble a la ciutat amb cor de poble que som hui. Una ciutat moderna que ha de prestar més i millors serveis a la ciutadania. Per això, en 2018 vam veure que era necessari crear un servei de transport públic potent, a l'alçada del que la ciutat mereix, i completament gratuït, amb la idea d'anar progressivament introduint a la nostra ciutat la cultura del transport públic. Perquè cada persona que puja al Groguet és una persona menys que agafa el seu cotxe, és menys soroll, menys contaminació, major qualitat de vida i un pas més cap a un planeta més sostenible”, argumenta Benlloch.

Els dos autobusos de GNC que s'incorporen a les expedicions, del color groc característic i retolats amb la nova imatge del servei, tenen una longitud de 10,5 metres i capacitat per a vora 80 persones (19 assegudes i 57 dempeus), a més de dues places de Persones amb Mobilitat Reduïda. Els vehicles se sumen a altres millores que s'han anat incorporant en els últims mesos dins el contracte, adjudicat a Hicid per 10 anys i un cost anual de 456.000 euros. Entre aquestes millores, destaca la instal·lació de plataformes que milloren l'accessibilitat del servei -hi ha tres col·locades de les 10 previstes- i noves marquesines, amb una imatge actualitzada i totes les comoditats per a l'espera dels busos i la informació del servei. Les marquesines, que arribaran al número de 10 (en aquests moments hi ha instal·lades cinc), incorporaran a mitjà termini pantalles de seguiment de les expedicions en temps real.

“El bus Groguet és una realitat a Vila-real; un transport públic que gaudim a la nostra ciutat de manera gratuïta i universal des de 2018 i que ara inicia una nova etapa”, apunta el regidor de Mobilitat, qui xifra en 175.000 usuaris a l'any el balanç del servei. “Cada dia, unes 2.000 persones pugen al bus”, puntualitza.

Tant Obiol com Benlloch han volgut agrair a Hicid i Scania el seu treball per a poder fer realitat aquest nou servei. “Per arribar al dia de hui, hem hagut de fer una gran inversió i l'hem feta, a més, a pesar de les greus dificultats econòmiques que arrosseguem fruit de la ruïna de l'herència del PP i sense ajuda de ningú. Perquè és una vergonya que un Ajuntament que opta per oferir un transport públic completament gratuït no tinga accés a les ajudes que sí s'estan donant, com els bons concedits recentment pel Govern central”, reivindica Benlloch. “Estic segur que ho aconseguirem, però estem orgullosos d'aquesta gran inversió. I a poc a poc, en el principi de millora continua que ens caracteritza, anirem veient noves millores i incorporant nous serveis a aquest primer transport gratuït de la història de Vila-real, el nostre Groguet, que ja és una realitat incontestable”, conclou l'alcalde.