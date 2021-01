La Comunitat Valenciana, sisena menys afectada en contagis, mortalitat i hospitalitzacions des de l’arrancada de la pandèmia

La que molts experts cataloguen com la tercera onada del coronavirus causada principalment durant les festes de Nadal ha posat el sistema sanitari valencià en una situació delicada.

La Comunitat Valenciana ha passat de ser durant moltes setmanes, principalment entre mitjan setembre i mitjan desembre, una de les autonomies amb menys incidència acumulada de contagis, hospitalitzats i morts, a estar entre les més afectades.

En concret, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, l’autonomia valenciana és la cinquena amb més contagis per cada 100.000 habitants amb 667,88 casos en l’acumulat de les últimes dues setmanes, per darrere d’Extremadura (1.167,36), Múrcia (761,30), La Rioja (719,39) i Castella-la Manxa (690,11). A més, està per damunt de la mitjana espanyola, amb 522,74 casos.

Quant a l’ocupació hospitalària, actualment és la que té un percentatge d’ocupació més alt en la Unitat de Cures intensives amb un 47,54%, malgrat que la mitjana estatal està en el 28,46%, mentre que en morts, en termes absoluts, n’ha registrat 3.467, i és la sisena amb més defuncions.

No obstant això, la situació canvia significativament si s’analitzen les dades en la globalitat de la pandèmia. En concret, des que es va iniciar, la Comunitat Valenciana és la sisena amb els índexs més baixos en mortalitat, contagis i hospitalitzacions.

Així doncs, fins al 12 de gener passat, l’autonomia valenciana ha registrat 67 morts, 3.574 contagis i 358,81 hospitalitzats per cada 100.000 habitants, tot i que la mitjana espanyola està en 112 morts, 4.543 contagis i 469 hospitalitzats per cada 100.000 habitants.

Segons aquestes dades, les autonomies més afectades per la pandèmia quant a índexs de mortalitat per cada 100.000 habitants han sigut Castella i Lleó (221), Aragó (205) i Castella-la Manxa (203). Pel que fa als contagis, les més castigades han sigut Navarra (6.754), Madrid (6.514) i Aragó (6.410), mentre en hospitalitzacions, els territoris amb més casos han sigut Madrid (827), Castella i Lleó (787) i La Rioja (780).