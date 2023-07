Dues consultores del conseller de Sanitat de Mazón van pagar “sense justificació” a una trama que va saquejar 35 milions

El conseller de Sanitat de Carlos Mazón, el popular Marciano Gómez, va pagar a una trama presumptament corrupta sense conéixer les empreses i sense cap justificació, tal com va reconéixer davant el jutge instructor del cas Osvaldos, la causa pendent de judici en què figura com a principal processat Sergio Blasco, nebot de l’exconseller del PP condemnat pel desviament dels fons de la cooperació valenciana. Així figura en l’ordre de processament del jutge instructor de la causa, en què un presumpte entramat corrupte va saquejar adjudicacions públiques per un valor total de 35 milions d’euros que van anar a parar, a través d’empreses pantalla, a l’abonament de despeses particulars, terrenys, viatges i vehicles de luxe de Sergio Blasco, exdirector gerent de l’Hospital Provincial de València. El nebot de Rafael Blasco està acusat dels presumptes delictes de malversació, frau a l’Administració, tràfic d’influències, prevaricació i suborn.

El metge Marciano Gómez, secretari autonòmic de l’Agència Valenciana de Salut durant el Govern d’Eduardo Zaplana, va ser administrador únic de dues consultores del sector sanitari: Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL i Iniciativas i Marketing Sociosanitario SL (aquesta última firma actualment extingida). Totes dues firmes van fer pagaments a empreses de la trama “sense cap justificació”, segons indica el jutge instructor. Així doncs, l’actual conseller de Sanitat va abonar 20.000 euros a Vamon Consulting i 17.400 euros a Corporación Sanitaria del Mediterráneo. Gómez, segons la interlocutòria, va declarar com a testimoni que va efectuar els pagaments a totes dues empreses —“que no coneixia de res”— per “indicació” de Sergio Blasco. Tot això per uns “fulls amb informació pel que fa a uns hospitals del Perú que li va donar Sergio mateix”, afig la interlocutòria.

Vamont Consulting SL era una de les empreses vinculades a la construcció de dos hospitals al Perú l’administrador de la qual és el militar José Luis Sánchez Galán, “amic de la infància” de Sergio Blasco i vinculat a l’Hospital General de València a través de la seua dona, Cristina Sanz Hernández, que, a més d’apoderada de la firma, era directora d’Administració de la fundació del centre sanitari. La societat, destaca l’instructor, no tenia activitat real ni el seu administrador “coneixement previ de l’activitat mercantil”.

Sergio Blasco va pilotar la construcció dels hospitals de Callao i Villa María del Triunfo a Lima, amb un consorci de firmes espanyoles (totes adjudicatàries de l’Hospital Provincial de València) i amb una inversió de 100 milions de dòlars. L’empresa Vamont Consulting SL també va pagar un “viatge d’anada i tornada en un dia” per a Sergio Blasco i el seu germà a Panamà, segons la documentació analitzada per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional després dels escorcolls a les empreses i als membres de la trama.

Així doncs, la consultora de Marciano Gómez va pagar 14.700 euros a Vamont Consulting SL “per pretesos projectes a Llatinoamèrica sense cap justificació documental”. L’actual conseller de Sanitat va adduir davant el jutge que es tractava d’abonaments “per intermediació en el mercat sanitari peruà, sense cap justificació”, recorda la interlocutòria.

L’abonament coincideix “en quantitat i en data” amb els pagaments de Vamont Consulting SL a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, una firma l’accionista de la qual era el germà de Sergio Blasco. No obstant això, recorda l’instructor, no hi ha “document justificatiu d’aquestes factures”.

Pagaments sense contracte a empreses instrumentals

Marciano Gómez també va pagar 17.400 euros a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, una societat tan “íntimament vinculada amb Sergio Blasco” que el mateix exgerent de l’Hospital General de València efectua transferències per cobrir el saldo del compte bancari, destaca el titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de València. La firma és una mera societat instrumental (no té treballadors ni cap activitat) i factura a la consultora de l’actual conseller de Sanitat en concepte de “intermediació en el mercat farmacèutic peruà (...) adjuntant-se un informe i sense que conste contracte”.

Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL també assumeix el pagament de diversos viatges a l’estranger de Sergio Blasco i d’altres membres de la trama, un curs de la Universitat de Navarra per a la seua dona i fins i tot un vehicle Mercedes Clase M i un passe per a la llotja VIP en l’estadi del Valencia Basket durant dues temporades per a l’exgerent de l’Hospital General, entre altres despeses.

La firma, segons el jutge, manté la “peculiaritat” que els ingressos i els pagaments que rep d’empreses adjudicatàries de l’Hospital Provincial de València i de consultores com les de Marciano Gómez “estan molt parelles en el temps amb les despeses d’índole personal i que Sergio Blasco justifica en el fet que es tracta de pagament en espècie dels treballs realitzats per ell i facturats per la mercantil”.

Una portaveu de la Conselleria de Sanitat, a preguntes d’elDiario.es, assegura que Marciano Gómez simplement va comparéixer com a testimoni davant el jutge instructor. Gómez “va acreditar que havia pagat a canvi d’un servei, que es va prestar”, afig la mateixa font.