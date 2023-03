Pujades del 383% en el preu de les cebes, el 98% els ous o el 90% les creïlles, la inflació comença en el camp

L’última dada de la inflació que coneixem, corresponent al mes de gener passat, va situar l’IPC (índex de preus al consum) a Espanya en el 6,1% interanual, cosa que suposava un increment de dues dècimes respecte del mes de gener segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta evolució es deu, principalment, als aliments i l’electricitat.

Tal com es desprén de l’anàlisi feta per elDiario.es de la variació de l’IPC en més de 200 productes durant l’últim any, els aliments han registrat una pujada rècord a penes dos mesos després de la rebaixa de l’IVA als productes bàsics aprovada pel Govern el desembre. En conjunt, els aliments i les begudes s’han encarit un 16,6% en comparació amb febrer del 2022, amb la llet (+33%), l’oli d’oliva (+34%), els ous (+28%), el iogurt i les creïlles (+21%), la carn (+14%), el pa (+13%) o el peix (+13%) com a principals exponents.

Per pal·liar, en part, aquest increment de preus, la Generalitat Valenciana treballa amb les associacions empresarials de distribució un bo que ajude les famílies vulnerables a sufragar la cistella bàsica de la compra. Es tracta de trobar una fórmula que no siga “universalitzada” ni “estigmatizant”.

Precisament, el president de Mercadona, Juan Roig, reconeixia fa uns dies en la seua compareixença anual per a donar a conéixer els resultats de la cadena valenciana de supermercats que la seua empresa havia pujat “una burrada” els preus per a poder mantindre la cadena de producció –el principal referent dels distribuïdors d’alimentació a Espanya va guanyar el 2022 un total de 718 milions d’euros amb una facturació rècord de 31.041 milions.

Evolució dels preus

Roig mateix, que va destacar que Mercadona havia experimentat un increment mitjà dels preus per part dels seus proveïdors del 12% davant del 10% que ha repercutit en el consumidor, va desgranar alguns exemples d’aquestes pujades: la tomaca ha passat d’1,39 a 2,05 euros el quilo (48%); el porc ha passat d’1,05 a 1,96 euros (87%) des de gener del 2021; l’oli de gira-sol, d’1,60 a 3,20 euros (100%). Els motius en cada cas, tal com va explicar Roig, són diferents: el preu del gas, la guerra d’Ucraïna, el mercat xinés... L’empresari valencià també va comentar altres exemples de l’evolució de preus prenent com a referència gener del 2021, com el sucre, que ha passat de costar-los 85 cèntims a 1,35 euros el quilo (+59%); el litre de llet semidesnatada, de 58 a 90 cèntims (+55%); l’arròs, de 85 cèntims a 1,30 euros (+53%); els ous, d’1,45 a 2,20 euros la dotzena (+52%); o la farina, de 48 a 70 cèntims (+46%).

Segons les dades recollides pel Ministeri d’Agricultura, l’increment dels preus en origen està al voltant del 63%, amb productes que sobreïxen per registrar pujades espectaculars. És el cas de la ceba, que ha passat en un any (de febrer del 2022 al mateix mes del 2023) de 12 a 58 cèntims el quilo (+383%); la taronja tipus navel, de 12 a 37 cèntims (+208%); els ous mitjans, 84 cèntims a 1,66 euros (+98%); la creïlla, de 21 a 40 cèntims (+90%); el pimentó verd, de 93 cèntims a 1,53 euros (+64,5%); o l’arròs, de 37 a 60 cèntims (+62%). Trobem altres productes que han experimentat pujades superiors al 50%: el carabassó, de 51 a 81 cèntims (+58,8%); la llet, de 38 a 60 cèntims el litre (+58%); la llima o la carlota, de 21 a 33 cèntims (+57%); la bajoqueta plana, de 2,49 a 3,82 euros (+53,4%); o el porc de primera, d’1,48 a 2,26 euros (+52,7%).

Els productors qüestionen els càlculs del ministeri

Des de la Unió, una de les principals associacions valencianes de productors agrícoles i ramaders, qüestionen els preus del ministeri: “Ens serveixen per a veure tendències, però els preus no són realment representatius, perquè no tenen en compte les quantitats que es venen de cada producte a cada preu, sinó que fan una mitjana tenint en compte tots els preus màxims i mínims. És a dir, si es venen 100 quilos d’un producte a 50 cèntims i 1.000 quilos a 10, el que fa el ministeri, i també la conselleria, és una mitjana entre 50 i 10, sense tindre en compte que s’ha venut molta més quantitat a un preu molt més baix, per la qual cosa no són preus reals”, denuncia Ferran Gregori, tècnic de la Unió, que explica que, segons l’informe del Ministeri d’Agricultura, han sigut els millors preus de les últimes campanyes tot i que aquesta no ha sigut la tònica generalitzada: “Per això reclamem un canvi en el sistema de càlcul de preus perquè s’ajuste més a la realitat. Tant de bo haguérem venut tots als preus que marquen”. Per posar-ne un exemple, el preu mitjà de la taronja tipus navel que el ministeri xifra en 37 cèntims, se situa, segons els càlculs de la Unió, en 25 cèntims.

Segons les dades de la Unió, la fruita d’estiu va experimentar una reculada en el preu de venda en el camp del 17%: “La pujada dels preus de l’alimentació no arriba, ni des de lluny, al productor”, apunta Gregori, que especifica que a ells també els afecten les pujades del gasoil, la llum, l’aigua, els fertilitzants (un 80% segons les dades del Govern entre setembre del 2021 i setembre del 2022)... “Ens han pujat els costos de producció entre el 20 i 25%”. Per tot això, apunten que hi ha un malestar manifest en el sector, “perquè a nosaltres no ens arriba aquesta pujada de l’IPC”. “És cert que els preus són més elevats que l’any passat, però els increments no es corresponen als percentatges que publica el Ministeri d’Agricultura”, conclouen.

Ajudes al sector

El Govern ha aprovat una sèrie d’ajudes destinades a compensar els efectes de la guerra d’Ucraïna en els costos de producció de l’agricultura, la ramaderia, la pesca i el transport. En concret, el Consell de Ministres va acordar el 27 de desembre passat una partida de 660 milions al sector primari, així com la pròrroga de la bonificació del combustible per al transport professional per carretera.

Uns 300.000 agricultors es beneficiaran d’una partida de 300 milions d’euros, a raó de 22 euros per hectàrea de secà i 55 per hectàrea de regadiu fins a un màxim de 300 hectàrees, mentre que agricultors, ramaders i pescaters continuaran comptant amb l’ajuda de 20 cèntims per litre de gasoil –uns 120.000 agricultors i ramaders i al voltant de 8.900 vaixells pesquers es beneficiaran d’aquesta mesura.