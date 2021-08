El Govern valencià ha de tornar a demanar l’aval de la justícia si decideix prolongar el toc de queda i limitar les reunions

En un context de descens dels contagis i d’avanç de la vacunació entre els més joves, el Govern valencià celebrarà la reunió de la mesa interdepartamental dissabte que ve 14 agost, en què es definiran les restriccions que estaran vigents a la Comunitat Valenciana per contindre la cinquena onada, tenint en compte que les mesures actuals decauen el dilluns 16, així com el futur de les Falles previstes per a la primera setmana de setembre.

Un dels aspectes clau rau en el manteniment del toc de queda vigent d’1.00 a 6.00 h en 77 municipis, cosa que equival a la meitat de la població valenciana, així com de les limitacions a 10 persones de les reunions en l’àmbit públic i en el privat.

Totes dues mesures, vigents també fins al 16 d’agost, hauran de comptar amb l’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) si l’executiu que presideix Ximo Puig, com tot apunta, vol mantindre-les. D’aquesta manera, seria la tercera vegada que el Consell sol·licita el vistiplau de la justícia.

En el cas del confinament nocturn, estaria per veure quantes localitats afectaria, ja que de ben segur seran menys de les 77 actuals per la millora de la situació epidemiològica en moltes.

València ciutat, de ben segur, hi té totes les paperetes, no sols perquè registra una incidència acumulada de 613 contagis per cada 100.000 habitants a data 5 d’agost, sinó per la possibilitat de garantir un cert ordre durant la celebració dels actes fallers que finalment s’autoritzen de l’1 al 5 de setembre.

Fonts de presidència consultades per elDiario.es van preferir no avançar dilluns si es tornarà a sol·licitar l’aval de la justícia per a l’aplicació d’aquestes mesures i van comentar que dependrà de l’evolució en els pròxims dies.

Com va informar aquest diari, en l’última setmana ha descendit la corba de contagis, una tendència que es va veure confirmada dilluns. Segons les dades del divendres passat 6 d’agost, la incidència acumulada ha descendit fins a 515 casos per cada 100.000 habitants, és a dir, 60 punts menys que el divendres 30 juliol.

Dilluns l’índex va abaixar a 487. En el cas de les hospitalitzacions, s’ha produït un repunt des del divendres passat, ja que han pujat de 622 a 668 pacients ingressats dilluns, si bé la xifra continua sent més baixa que la del divendres 30 de juliol, en què n’hi havia 689. En el cas de les UCI, han passat de 113 ingressats divendres passat als 115 de dilluns.

Quant a la vacunació, un total de 3.437.179 han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, tenen la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la monodosi de Janssen i una dosi de qualsevol vacuna en les persones amb antecedents d’haver passat la COVID) 2.911.405 persones.

A més, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha citat aquesta setmana 163.870 joves i adolescents de 19 a 16 anys perquè es vacunen contra la Covid-19. En els centres de vacunació en què els grups d’edat són més reduïts i el procés està més avançat, es vacunarà també persones de 15-14 anys.