La jutgessa del ‘cas Taula’ imputa quatre alcaldes o exalcaldes del PP i del PSPV en una nova peça separada sobre contractacions a Enguera i Requena

La instrucció del cas Taula no deixa d'oferir sorpreses. La jutgessa substituta del Jutjat d'Instrucció 18 de València ha acordat mitjançant una interlocutòria la formació d'una nova peça separada (la K) en el marc del cas Taula, per a investigar suposades irregularitats en contractacions dels ajuntaments valencians de Requena i Enguera durant l'any 2013 per serveis que presumptament no van ser prestats.

Entre aquests investigats figuren l'exalcalde popular de Requena Javier Berasaluce Ramos i l'actual primer edil del municipi, el socialista Mario Sánchez González, així com els exalcaldes d'Enguera Santiago Arévalo Llácer, del PP, i Óscar Martínez Poquet, del PSPV-PSOE.

La instructora entén que els fets poden ser constitutius de delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat en document oficial, revelació de secrets, negociacions prohibides als funcionaris i tràfic d'influències.

En aquesta nova causa, derivada de la peça D -que se segueix per les presumptes irregularitats en l'adjudicació amb càrrec al pressupost d'Imelsa d'un servei denominat ‘call center’ a l'empresa Servimun- tenen la condició d'investigades un total de deu persones.

Les diligències es dirigeixen també contra la que fora secretària de l'Ajuntament d'Enguera, un assessor i un funcionari de la Diputació de València i tres empresaris: l'administrador de Servimun i els administradors de la firma Tècniques Legals Administratives (TLA).

En el cas de l'Ajuntament de Requena, la investigació se centra en l'abonament de tres factures entre març i agost de 2014 a TLA, en contra de l'informe de la interventora municipal, per treballs dels quals no hi ha constància en cap expedient administratiu.

Igualment, el jutjat investiga l'adjudicació a Servimun pel procediment negociat sense publicitat a l'octubre de 2013 d'un contracte de 50.000 euros pel qual el Consistori va acabar pagant, entre 2015 i 2016, factures per un total de 178.000 euros, “sense que existisquen evidències que determinen la realitat dels serveis prestats”, segons es recull en la interlocutòria.

Pel que respecta a l'Ajuntament d'Enguera, la instructora aprecia que hi ha indicis per a investigar un exalcalde per adjudicar un contracte a l'abril de 2013 i la llavors secretària municipal, que va emetre un informe favorable a aqueixa contractació.

El Consistori, ja amb un altre alcalde al capdavant, va acabar pagant a l'agost del 2015 una factura de 21.780 euros a Servimun, per un concepte diferent a l'inicial del contracte: la regularització d'un càmping de la localitat.

En aqueixes presumptes irregularitats haurien intervingut, d'acord amb la resolució judicial, un assessor del llavors president de la Diputació de València i un funcionari de la citada institució.