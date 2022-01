El projecte Emys acaba el 2021 amb 167 tortugues autòctones censades en espais naturals valencians

El projecte Emys, una iniciativa de “ciència ciutadana” impulsada per Acció Ecologista-Agró amb el suport de Caixa Popular, ha censat 167 tortugues autòctones durant el 2021 –44 exemplars de tortuga d’estany (Emys orbicularis) i 124 exemplars de tortugues de rierol (Mauremys leprosa)–. Es tracta, tal com expliquen des de l’organització ecologista, d’espècimens protegits que estan amenaçats per la destrucció del seu hàbitat, la contaminació de l’aigua i la presència de tortugues exòtiques.

En aquests mesos, els activistes –han participat uns 500 voluntaris en aquesta iniciativa– han retirat dels espais naturals valencians 188 tortugues d’aigua americanes (Trachemys scripta) –la majoria de les quals en la marjal d’Almenara– i han localitzat 79 nius amb més de 500 ous d’aquesta espècie exòtica invasora. La iniciativa va arrancar el mes de juny passat en el Tancat de la Pipa, al parc natural de l’Albufera de València, on va nàixer el projecte el 2010.

A més del Tancat de la Pipa, aquesta temporada el projecte Emys ha viatjat també al riu Magre al seu pas pel Marquesat, a la marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell, els ullals de la Senillera d’Albalat de la Ribera, la llacuna del Samaruc d’Algemesí, la marjal d’Almenara, el barranc de l’Horteta de Torrent, el riu Cànyoles al seu pas per Xàtiva i Moixent, el Pont Sec del barranc del Carraixet, l’embassament d’Embarcadors de Cofrents i el pantà d’Almansa.

Així doncs, de les tortugues d’estany s’han censat tretze espècimens en els ullals de la Senillera, onze en la marjal d’Almenara, nou en el Tancat de la Pipa, set en la llacuna del Samaruc i tres en la marjal de Rafalell i Vistabella, mentre que dels exemplars de rierol s’han localitzat 43 tortugues a Moixent, 27 a Xàtiva, 21 en el riu Magre, dotze en el barranc de l’Horteta, deu a Cofrents , quatre en el barranc del Carraixet, 2 en la marjal de Rafalell i Vistabella, dos més en els ullals de la Senillera i altres tantes en la marjal d’Almenara i, finalment, una en la llacuna del Samaruc.

Quant a la solta d’exemplars de tortugues autòctones per a reforçar poblacions el perill, el projecte Emys ha alliberat aquesta temporada 43 espècimens joves de tortuga d’estany (23 a Almenara, 10 en el Tancat de la Pipa, sis en els ullals de la Senillera i quatre en la marjal de Rafalell i Vistabella) i onze espècimens de tortuga de rierol (huit a Almenara, dos en la marjal de Rafalell i Vistabella i una en el riu Cautaban al seu pas per Xalans).