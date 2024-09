La patronal valenciana i els sindicats constrenyen a convocar la plataforma pel finançament per a fixar posició davant l’oportunitat de la reforma

La patronal valenciana constreny les organitzacions socials, els partits polítics i l’executiu autonòmic a convocar una reunió de la plataforma Per un finançament just per a coordinar posicions amb vista a la reforma del sistema de finançament valencià. El president de la Confederació Valenciana d’Empresaris, Salvador Navarro, ja va manifestar dilluns la seua disposició a impulsar un nou model aprofitant l’oportunitat que s’obri amb el pacte amb Catalunya, i va convidar Compromís a exercir pressió per a obtindre un bon tracte amb el Govern central.

Dimarts, en el si de la Mesa de Diàleg Social que reuneix patronal, sindicats i la Generalitat, els integrants han acordat una reunió pròxima amb la plataforma per a insistir en aquesta qüestió. El Consell, els sindicats UGT i CCOO i la CEV han reivindicat conjuntament un canvi del model de finançament autonòmic, la creació d’un fons d’anivellament transitori fins que arribe el nou model i la condonació del deute històric, amb l’objectiu de pal·liar l’infrafinançament crònic de la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha defensat que el Consell, “en cada oportunitat que té, ha estat, està i continuarà bregant pel fons d’anivellament transitori”, cosa en què coincideixen amb sindicats i patronal, per a “compensar la situació de furgó de cua en què està la Comunitat” fins que arriba la reforma del model de finançament. La número dos de la Generalitat ha advocat per anar “tots de bracet” perquè la Comunitat “tinga el sistema de finançament que mereix, just”, ja que “impacta en la sanitat, l’educació i els serveis socials”. Igualment, Consell, patronal i sindicats han coincidit en la reivindicació del deute històric, el “80 per cent del qual ve derivat de l’infrafinançament”, segons els experts en finançament autonòmic.

Per part seua, Ismael Sáez, representant d’UGT, ha avançat que han acordat convocar de nou la mesa per a “reprendre les demandes de sempre”, entre les quals està la reforma del model de finançament autonòmic, la condonació del deute històric de la Comunitat, perquè “es reconega que un percentatge d’aquest deute té a veure amb el finançament” i la creació d’un fons d’anivellament “que resolga els problemes fins que un nou finançament s’acorde”.

Des de CCOO, Ana García ha recalcat que és un “moment històric òptim perquè es puga canviar el model”, ja que “hi ha hagut avanços, es parla pràcticament cada dia de canvi”. Per això, ha sostingut que és “una oportunitat”. “Hem passat del fet que no es reconeixia que la Comunitat Valenciana estava infrafinançada al fet que s’haja reconegut i estiga damunt la taula el canvi de model”, ha emfatitzat. Així mateix, ha apuntat que el nou model de finançament, que considera que “ha de tindre un apartat de corresponsabilitat fiscal de les autonomies”, ha de “fer desaparéixer les desigualtats del poble valencià per l’infrafinançament” i ha esmentat els serveis públics i socials, al mateix temps que ha afegit que el que es destina a pal·liar aquest infrafinançament no va a altres inversions productives.