Què pot fer la Comunitat Valenciana per vosté: Presidència llança una publicació per a afermar la inversió estrangera

La Comunitat Valenciana ha augmentat un 136% la inversió estrangera en un any. Ho ha fet amb instal·lacions com la gigafactoria de bateries de Powerco (Volkswagen) a Sagunt, i l’ampliació dels projectes de BP, Stadler, Hitachi o Amazon en els municipis valencians. També amb la canalització dels fons europeus, les ajudes directes o els instruments com els Perte –els projectes estratègics per a la recuperació i la transformació econòmica.

En aquest context de creixement econòmic, Presidència de la Generalitat ha editat una publicació per a promocionar la Comunitat Valenciana com a destinació atractiva per a la inversió, especialment la dels sectors industrials i tecnològics. El llibre Comunitat Valenciana: The place to be recull una radiografia econòmica del territori, amb testimoniatges de les multinacionals que hi ha situades, les dades microeconòmiques i macroeconòmiques i la seua evolució, les connexions aèries, ferroviàries i els ports, la xarxa d’instituts tecnològics o la d’universitats; una mena de què pot fer la Comunitat Valenciana per vosté. No hi ha esment ni a la Generalitat Valenciana, als seus integrants o als partits polítics, però sí al marc de serveis públics i polítiques industrials fetes. És, en paraules del director general de Relacions Informatives, Pere Rostoll, “una targeta de visita en què es presenten les inversions, les oportunitats a la innovació, la investigació, els espais a visitar, les tradicions i la història”.

La publicació no pretén ser un volum d’enviament massiu, sinó una guia per a les grans empreses que manifesten interés. S’enviarà a la premsa especialitzada nacional i estrangera i a les deu grans consultores, tractant que aquestes canalitzen la informació. El volum es traduirà al valencià, l’anglés, l’alemany i el francés i s’actualitzarà de manera anual, acompanyat d’una versió web. El primer a rebre-la, i la intervenció del qual obri la guia, ha sigut el CEO de Seat, Wayne Griffiths, amb un fragment de la seua intervenció en la inauguració de la gigafactoria de Powerco a Sagunt.

El volum, editat per la directora general de Relacions amb les Corts, Ana Domínguez, responsable de les publicacions de la Generalitat, recull les inquietuds que els inversors han anat traslladant a la Direcció General de Coordinació de l’Acció del Govern, que gestiona Juan Ángel Poyatos, responsable també dels fons europeus, que considera un instrument d’ajuda en les negociacions. “La idea és que siga una eina que es moga per tot el món i que aquestes empreses que estan interessant-se a fer inversions de tota mena tinguen en compte la Comunitat com un espai on realment puguen dur-les a terme”, ha apuntat Poyatos, mentre que Domínguez ha recalcat que el projecte sorgeix en un clima de confiança en l’autonomia, que està al capdavant en percepció de qualitat de vida.