El projecte Fènix documenta amb drons els efectes dels incendis forestals en 123 elements del patrimoni cultural valencià

La Generalitat Valenciana ha presentat aquesta setmana el projecte Fènix, que pretén avaluar els efectes dels violents incendis que l’estiu passat van arrasar milers d’hectàrees de les comarques de la Marina Alta, el Comtat, l’Alt Palància i l’Alcalatén en el patrimoni cultural valencià per mitjà d’una prospecció aèria feta amb drons.

La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, va comprovar in situ dimarts passat en la localitat de Benirrama com el dron Fènix sobrevolava el castell de Gallinera, una fortalesa d’origen àrab situada a l’entrada de la vall del mateix nom i que formava part dels dominis d’Al-Azraq. Benirrama se situa en el perímetre de l’incendi que va calcinar zones d’aquesta vall i també de la Vall d’Alcalà i la Vall d’Ebo.

Tal com ha explicat Tamarit, l’estiu passat els incendis “es van emportar una part important del nostre patrimoni natural i mediambiental, amb conseqüències molt serioses per a tota la gent que viu als pobles, i cal continuar estant al seu costat”, i ha afegit: “Aquests punts de la nostra geografia són també excepcionals des del punt de vista del patrimoni cultural que atresoren: els vestigis de la història, els costums i les arrels de la nostra gent. Per això iniciem les prospeccions amb drons, que farem a les comarques valencianes afectades del nord i d’ací, del sud”.

El projecte Fènix facilitarà fer un testatge més acurat de l’impacte dels incendis en elements patrimonials inventariats, en molts casos amb rellevància de BIC (Bé d’Interés Cultural) o BRL (Bé de Rellevància Local). Molts d’aquests enclavaments són d’accés difícil i per això l’ús de drons serà molt efectiu: “Però no sols això, també ens permetrà detectar i inventariar nous elements que estaven ocults entre la vegetació, com ara construccions en pedra en sec o trinxeres de la Guerra Civil”, ha ressenyat la responsable de la Conselleria de Cultura.

Amb el resultat de l’anàlisi de les imatges aèries s’avaluarà si cal crear una línia pressupostària de recuperació del patrimoni cultural i etnològic d’aquestes zones.

Prospecció aèria

A la Marina Alta i el Comtat s’ha iniciat la prospecció aèria de 56 elements patrimonials per determinar l’estat d’abrics i coves d’art rupestre, així com béns d’interés cultural que són vestigis de castells, fortins, torres, despoblats moriscos, neveres, alqueries, molins i ermites. Tot aquest ric patrimoni està en els termes municipals de la Vall de Gallinera, la Vall d’Alcalà, la Vall d’Ebo, Benimassot, Fageca, Famorca, Planes i Tollos.

Pel que fa a l’Alt Palància, es farà una radiografia aèria d’elements patrimonials relacionats amb jaciments arqueològics, art rupestre, vestigis de la Guerra Civil, estructures de pedra en sec, ponts, aqüeductes, ermites i corrals, entre altres. Són patrimoni cultural situat en els municipis d’Altura, Barraques, Begís, el Toro, Xèrica, Sacanyet, Teresa, Toràs i Viver. Es tracta de 57 elements en total, la major part situats en els termes municipals de Begís i de Toràs.

En el cas de l’Alcalatén, es farà un estudi aeri amb drons centrat fonamentalment en el terme municipal de les Useres, però també es farà una exploració pels voltants de Llucena. En total s’avaluaran 10 punts patrimonials que condensen la identificació de trinxeres de la Guerra Civil, poblats de l’edat del bronze i refugis i estructures de pedra en sec.